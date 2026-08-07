Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Туве

В Овюрском районе Тувы произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Тыва.

По сведениям ведомства, инцидент произошел 7 августа в 02:49 по местному времени (6 августа в 22:49 мск). Эпицентр находился в 30 км к западу от села Саглы. В МЧС отметили, что звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

3 августа землетрясение магнитудой 3,4 произошло в южной части озера Байкал. Интенсивность подземных толчков в Иркутске достигала 2 баллов. Разрушений и пострадавших не было.