В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3,4

В южной части озера Байкал сегодня утром зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 3,4, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным МЧС, интенсивность подземных толчков в эпицентре достигала 4,7 балла, ощутимость в Иркутске — 2 балла.

Эпицентр землетрясения был расположен в акватории Байкала в 34 км юго-восточнее истока реки Ангары, в 7 км севернее железнодорожной станции Танхой (Бурятия). В региональном МЧС уточнили, что разрушений и пострадавших нет, все объекты инфраструктуры в области работают в штатном режиме.

В середине июля землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Бурятии. Подземные толчки также ощущались в Иркутске и Ангарске, никто не пострадал.