Для перехода на новую версию криптозащиты у банков осталось меньше трех месяцев

В профильных Telegram-каналах по информбезопасности на этой неделе участники рынка активно обсуждали письмо компании «Инфотекс» клиентам о том, что 29 октября истекает срок действия сертификатов ФСБ для системы криптографической защиты (СКЗИ) ViPNet Coordinator HW4. Это означает, что всем банкам необходимо до этого времени перейти на новую версию СКЗИ HW5. Как сообщили в «Инфотексе», о порядке перехода на новое поколение СКЗИ было сообщено еще 18 ноября 2025. «Часть заказчиков уже это сделали»,— заявили в компании.

В «Инфотексе» уточнили, что услуги технической поддержки для ViPNet Coordinator HW4 будут оказываться до 31 декабря 2027 года и пользователи с действующими сертификатами «непрерывной расширенной технической поддержки» смогут осуществить переход на версию HW5 до этой даты без дополнительной оплаты. Однако это не значит, что банки смогут использовать СКЗИ HW4 после 29 октября. Если банк не перейдет на новую систему, у него могут возникнуть проблемы в работе процессинга и банкоматов, а также он лишится доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зашифрованные одной цепью».