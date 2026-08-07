Десятки банков Японии потеряли выплаты по кредитам из-за мошенничества платежного оператора

Региональная финансовая система Японии столкнулась с последствиями банкротства компании Zentoshin, занимавшейся обработкой платежей по кредитным картам. По меньшей мере 34 финансовых учреждения рискуют потерять или столкнуться с задержкой выплат по кредитам на сумму более 53,9 млрд иен, пишет в пятницу газета Yomiuri Shimbun.

Спустя месяц после начала процедуры банкротства платежной системы издание представило сводку оценок невозмещаемых сумм от 63 финучреждений-кредиторов, включая региональные банки, кредитные союзы и кредитные кооперативы. По состоянию на 13 июля общая сумма потерь в 21 финансовом учреждении составляла 46,5 млрд иен, но к 6 августа стало известно, что еще 13 организаций рискуют не вернуть или получить с задержкой еще порядка 7,4 млрд иен.

Так, кредитный союз Dai-Ichi Kangyo (Токио) не смог обеспечить залогом около 2,09 млрд иен из выданных 2,9 млрд иен. Кредитный союз Asagin Nishi (Окаяма) рискует получить убыток порядка 1,39 млрд иен. Примерно половина из 63 финучреждений еще не раскрыла свои данные, поэтому итоговая сумма, вероятно, будет еще выше, отмечает Yomiuri.

Основанная в 2006 году Zentoshin построила бизнес на помощи малому бизнесу с оборотными средствами, выступая посредником по быстрой оплате продавцам. К 2018 году число ее клиентов превысило 200 тыс. точек. Первыми ущерб от краха Zentoshin ощутили порядка 20 тыс. рестораторов, потерявшие в общей сложности около 5,3 млрд иен выручки.

6 июля компания подала заявление о банкротстве с долгами почти в 115,2 млрд иен ($711 млн) — это крупнейший дефолт в стране с начала года. Крах стал результатом систематического мошенничества: оператор около 20 лет подделывал отчетность, скрывая крах бизнес-модели, не выдержавшей конкуренции со смарт-платежами и QR-кодами. Руководство завысило балансы на счетах примерно на 17 млрд иен и скрыло долги перед партнерами на сумму более 21 млрд иен.

Эрнест Филипповский