Мошенничество платежного оператора в Японии оставило без денег тысячи ресторанов

Крах компании Zentoshin из Осаки, которая занималась обработкой платежей, грозит закрытием тысяч баров и закусочных по всей Японии, пишет газета The Asahi Shimbun. Небольшие заведения, пользовавшиеся услугами этого платежного оператора, лишились в общей сложности 5,3 млрд иен выручки. Также теперь они вынуждены работать только за наличные, опасаясь из-за этого потерять значительную часть клиентов.

Основанная в 2006 году Zentoshin построила свой бизнес на помощи малым предприятиям с оборотными средствами. Компания выступала в качестве посредника по быстрой оплате продавцам и брала плату за скорость. В 2018 году число их клиентов превысило 200 тыс. точек.

6 июля компания подала заявление о банкротстве с долгами почти в 115,2 млрд иен ($711 млн) — это крупнейший дефолт в стране с начала года. Как заявили в исследовательской компании Tokyo Shoko Research, этот крах стал результатом систематического мошенничества: оператор около 20 лет подделывал финансовые отчеты, чтобы скрыть крах своей бизнес-модели, не выдержавшей конкуренции со смарт-платежами и QR-кодами. Позже это подтвердил в суде и сам директор Zentoshin.

Выяснилось, что руководство завысило балансы на счетах примерно на 17 млрд иен и скрыло долги перед заведениями-партнерами на сумму более 21 млрд иен. По словам адвоката конкурсного управляющего, компания Zentoshin не перечислила в общей сложности 5,3 миллиарда иен выручки от продаж как минимум 20 тыс. компаниям-членам.

Японская ассоциация общественного питания уже выпустила экстренное предупреждение для рестораторов. Владельцам заведений рекомендовали немедленно отключить терминалы Zentoshin, признав, что шансы вернуть зависшие у посредника деньги крайне малы.

Эрнест Филипповский