Соцфонд повысил страховые и накопительные пенсии 9,3 млн россиян
Социальный фонд России в беззаявительном формате увеличил страховые и накопительные выплаты 9,3 млн пенсионеров, работавших в течение прошлого года. Увеличенные суммы будут перечислены по стандартному графику выплат.
Корректировка затронула получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели перечисляли взносы. Также прибавку получили те, кто получает страховую пенсию по случаю потери кормильца, если на лицевой счет поступили новые средства.
Председатель фонда Сергей Чирков сообщил ТАСС, что размер повышения зависит от уровня зарплаты: чем она выше, тем больше будет надбавка. Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами.
Увеличение страховых и накопительных пенсий Социальным фондом является частью регулярных корректировок, направленных на повышение уровня жизни пенсионеров. В 2026 году запланирована двухэтапная индексация: с 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы исходя из инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля — с учетом доходов Соцфонда, формируемых из страховых взносов, зависящих от уровня зарплат в стране.
В целом, повышение страховых пенсий в 2026 году затронет около 38 миллионов россиян. По прогнозам, средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей, превысив 27 тысяч рублей. Эта индексация будет проходить с опережением инфляции.
Повышение пенсий также коснется инвалидов, граждан старше 80 лет и получателей пенсий по потере кормильца. На меры социальной поддержки в 2026 году планируется направить 18,7 триллиона рублей, а бюджет Социального фонда, как ожидается, станет профицитным в период 2026–2028 годов.
В России с 2023 года действует Социальный фонд, образованный путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Цель объединения — централизованное управление социальными выплатами и их более оперативное предоставление. Соцфонд также занимается персонифицированным учетом и учетом страховых периодов.