Соцфонд повысил страховые и накопительные пенсии 9,3 млн россиян

Социальный фонд России в беззаявительном формате увеличил страховые и накопительные выплаты 9,3 млн пенсионеров, работавших в течение прошлого года. Увеличенные суммы будут перечислены по стандартному графику выплат.

Корректировка затронула получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели перечисляли взносы. Также прибавку получили те, кто получает страховую пенсию по случаю потери кормильца, если на лицевой счет поступили новые средства.

Председатель фонда Сергей Чирков сообщил ТАСС, что размер повышения зависит от уровня зарплаты: чем она выше, тем больше будет надбавка. Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами.