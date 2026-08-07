Доходы санаториев в первом полугодии выросли на 13%

Совокупные доходы санаторно-курортных организаций в январе—июне 2026 года составили 116,3 млрд руб., увеличившись год к году на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост рынка замедлился: в первой половине 2025 года он оценивался в 15,9%. Это может быть связано с замедлением роста цен. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что за год размещение в санаториях подорожало на 3–4%. Это в несколько раз меньше показателя прошлых лет, указывает он.

Темпы роста санаторного рынка снизились за счет ключевых регионов. Например, в Ставропольском крае совокупные доходы профильных объектов в январе—июне увеличились только на 3,3% год к году, до 25,96 млрд руб. Годом ранее рост был намного больше — 29,6%. В Краснодарском крае значение за год снизилось на 1,5%, до 21,97 млрд руб. В 2025 году был зафиксирован рост на 6,2%. В Крыму выручка здравниц в этом году увеличилась на 9%, до 7,29 млрд руб., в 2025 году рост составил 27,2%.

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