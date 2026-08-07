Здравницы пошли на поправку

Общая выручка российских санаторно-курортных организаций в первой половине 2026 года составила 116,3 млрд руб.— на 13,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако темп роста оказался немного меньше, чем год назад (15,9%). Причина — в охлаждении рынков таких ключевых регионов, как Крым и Ставропольский и Краснодарский края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Совокупные доходы санаторно-курортных организаций в январе—июне 2026 года составили 116,3 млрд руб., увеличившись год к году на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост рынка замедлился: в первой половине 2025 года он оценивался в 15,9%. Это может быть связано с замедлением роста цен. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что за год размещение в санаториях подорожало на 3–4%. Это в несколько раз меньше показателя прошлых лет, указывает он.

Темпы роста санаторного рынка снизились за счет ключевых регионов.

Например, в Ставропольском крае совокупные доходы профильных объектов в январе—июне увеличились только на 3,3% год к году, до 25,96 млрд руб. Годом ранее рост был намного больше — 29,6%. В Краснодарском крае значение за год снизилось на 1,5%, до 21,97 млрд руб. В 2025 году был зафиксирован рост на 6,2%. В Крыму выручка здравниц в этом году увеличилась на 9%, до 7,29 млрд руб., в 2025 году рост составил 27,2%.

Топ-10 регионов России по доходам санаторно-курортных организаций в январе—июне 2026 года Выйти из полноэкранного режима Регион Выручка (млрд руб.) Изменение год к году (%) Ставропольский край 25,96 3,3 Краснодарский край 21,97 –1,5 Крым 7,29 9,0 Алтайский край 5,41 14,3 Московская область 4,87 24,8 Тюменская область 4,11 15,9 Башкирия 3,94 0,6 Татарстан 3,59 25,1 Тюменская область* 3,20 16,0 Пермский край 2,43 14,7 Россия в целом 116,30 13,1 Открыть в новом окне *Без учета Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Источник: Росстат.

Рост доходов мог замедлиться из-за ограниченного спроса. Согласно Росстату, количество размещенных в санаториях гостей в январе—июне увеличилось на 7% год к году, до 3,39 млн человек. В первом полугодии 2025 года этот прирост был менее выраженным — 0,8%. Но участники рынка видят другую картину. В OneTwoTrip и «Островке» говорят, что сейчас спрос на размещения в санаториях находится на уровне прошлого года.

В «Чек индексе» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) говорят, что количество трансакций по оплате санаториев в январе—июне 2026 года сократилось на 6% год к году. В туроператоре «Алеан» отметили снижение интереса к оздоровительному туризму на 15% за год. Это объясняется общим спадом на внутреннем рынке из-за топливного кризиса, закрытия аэропортов и напряженного новостного фона. В центре страны негативный эффект не так заметен. В Azimut Hotels говорят, что в этом году многие отказавшиеся от поездок на море туристы делают выбор в пользу локальных бальнеологических курортов. Это обеспечило рост загрузки в отдельных местах.

Активность локальных туристов частично изменила структуру спроса.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов обращает внимание, что количество проданных ночей в здравницах в первом полугодии увеличилось только на 3,6% год к году. Показатель почти вдвое меньше прироста количества гостей. Это указывает на значительное сокращение среднего срока пребывания, поясняет он. В первом полугодии размещение в здравницах бронировали в среднем на 9,14 ночи. Год к году показатель снизился на 3,1%.

Господин Данилов объясняет это экономией: гости уменьшают бюджеты поездок. В некоторых случаях в здравницы выбираются только на выходные. С этим эксперт связывает значительный статистический прирост количества размещенных в отдельных регионах. Он прослеживается, например, в Костромской и Ярославской областях.

Сергей Ромашкин отмечает, что размещение в здравницах в среднем в полтора раза дороже, чем в классических отелях. А сейчас потребители крайне чувствительны к цене. В «Островке» поясняют, что это связано со спецификой формата. В стоимость размещения в здравницах обычно входит не только проживание, но и оздоровительные программы и медицинские услуги.

Господин Ромашкин констатирует, что, стремясь стимулировать турпоток, многие средства размещения начали снижать цены. В последний раз массово такая тенденция была отмечена в 2020 году, когда туристическая активность обвалилась из-за пандемии, продолжает он. Эксперт не исключает, что стимулирующие меры в итоге приведут к стабилизации или росту заполняемости здравниц по итогам всего 2026 года.

Александра Мерцалова