Здравницы пошли на поправку
Доходы санаториев в первом полугодии выросли на 13%
Общая выручка российских санаторно-курортных организаций в первой половине 2026 года составила 116,3 млрд руб.— на 13,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако темп роста оказался немного меньше, чем год назад (15,9%). Причина — в охлаждении рынков таких ключевых регионов, как Крым и Ставропольский и Краснодарский края.
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Совокупные доходы санаторно-курортных организаций в январе—июне 2026 года составили 116,3 млрд руб., увеличившись год к году на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост рынка замедлился: в первой половине 2025 года он оценивался в 15,9%. Это может быть связано с замедлением роста цен. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что за год размещение в санаториях подорожало на 3–4%. Это в несколько раз меньше показателя прошлых лет, указывает он.
Темпы роста санаторного рынка снизились за счет ключевых регионов.
Например, в Ставропольском крае совокупные доходы профильных объектов в январе—июне увеличились только на 3,3% год к году, до 25,96 млрд руб. Годом ранее рост был намного больше — 29,6%. В Краснодарском крае значение за год снизилось на 1,5%, до 21,97 млрд руб. В 2025 году был зафиксирован рост на 6,2%. В Крыму выручка здравниц в этом году увеличилась на 9%, до 7,29 млрд руб., в 2025 году рост составил 27,2%.
Топ-10 регионов России по доходам санаторно-курортных организаций в январе—июне 2026 года
|
*Без учета Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Источник: Росстат.
Рост доходов мог замедлиться из-за ограниченного спроса. Согласно Росстату, количество размещенных в санаториях гостей в январе—июне увеличилось на 7% год к году, до 3,39 млн человек. В первом полугодии 2025 года этот прирост был менее выраженным — 0,8%. Но участники рынка видят другую картину. В OneTwoTrip и «Островке» говорят, что сейчас спрос на размещения в санаториях находится на уровне прошлого года.
В «Чек индексе» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) говорят, что количество трансакций по оплате санаториев в январе—июне 2026 года сократилось на 6% год к году. В туроператоре «Алеан» отметили снижение интереса к оздоровительному туризму на 15% за год. Это объясняется общим спадом на внутреннем рынке из-за топливного кризиса, закрытия аэропортов и напряженного новостного фона. В центре страны негативный эффект не так заметен. В Azimut Hotels говорят, что в этом году многие отказавшиеся от поездок на море туристы делают выбор в пользу локальных бальнеологических курортов. Это обеспечило рост загрузки в отдельных местах.
Активность локальных туристов частично изменила структуру спроса.
Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов обращает внимание, что количество проданных ночей в здравницах в первом полугодии увеличилось только на 3,6% год к году. Показатель почти вдвое меньше прироста количества гостей. Это указывает на значительное сокращение среднего срока пребывания, поясняет он. В первом полугодии размещение в здравницах бронировали в среднем на 9,14 ночи. Год к году показатель снизился на 3,1%.
Господин Данилов объясняет это экономией: гости уменьшают бюджеты поездок. В некоторых случаях в здравницы выбираются только на выходные. С этим эксперт связывает значительный статистический прирост количества размещенных в отдельных регионах. Он прослеживается, например, в Костромской и Ярославской областях.
Сергей Ромашкин отмечает, что размещение в здравницах в среднем в полтора раза дороже, чем в классических отелях. А сейчас потребители крайне чувствительны к цене. В «Островке» поясняют, что это связано со спецификой формата. В стоимость размещения в здравницах обычно входит не только проживание, но и оздоровительные программы и медицинские услуги.
Господин Ромашкин констатирует, что, стремясь стимулировать турпоток, многие средства размещения начали снижать цены. В последний раз массово такая тенденция была отмечена в 2020 году, когда туристическая активность обвалилась из-за пандемии, продолжает он. Эксперт не исключает, что стимулирующие меры в итоге приведут к стабилизации или росту заполняемости здравниц по итогам всего 2026 года.