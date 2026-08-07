«РИА Новости»: подозреваемые в убийстве россиян в Паттайе могли работать на местных силовиков
«РИА Новости»: в Таиланде расследуют версию связь госслужащих с бандой убийц
Полиция Таиланда и власти провинции Чонбури расследуют возможную связь подозреваемых в убийстве двух россиян в Паттайе с госслужащими и полицейскими. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, следствие проверяет информацию о том, что главный подозреваемый Тхана Кэттхонг мог торговать наркотиками и выбивать долги по поручению отдельных сотрудников полиции и местной администрации. Поводом для проверки стали показания местных жителей.
Речь идет о расследовании гибели 22-летней россиянки и ее несовершеннолетнего брата, которые пропали в Паттайе 26 июля. Полиция задержала двух подозреваемых, которые признались в их убийстве. По их словам, они хотели украсть мотоцикл россиян, но молодые люди начали сопротивляться. Тела нашли спустя несколько дней.
После убийства брата и сестры из России в Паттайе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун лично приехал в город, чтобы проконтролировать расследование, выразив соболезнования матери погибших и послу России Евгению Томихину. Посольство России в Таиланде также выразило соболезнования родственникам убитых российских туристов через свой Telegram-канал. Таиландская полиция продолжает поиски тел других возможных жертв банды, которая расправилась с россиянами и тремя гражданами Таиланда: супружеской парой и их дочерью.
Полиция обнаружила тела Романа и Дианы Назимовых, а также еще трех граждан Таиланда в могилах, которые им указали задержанные фигуранты дела, после чего все пять тел были направлены в Институт судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке. Российские волонтеры также принимали участие в поисках в провинции Чонбури, где 26 июля пропали россияне.