«РИА Новости»: подозреваемые в убийстве россиян в Паттайе могли работать на местных силовиков

Полиция Таиланда и власти провинции Чонбури расследуют возможную связь подозреваемых в убийстве двух россиян в Паттайе с госслужащими и полицейскими. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, следствие проверяет информацию о том, что главный подозреваемый Тхана Кэттхонг мог торговать наркотиками и выбивать долги по поручению отдельных сотрудников полиции и местной администрации. Поводом для проверки стали показания местных жителей.

Речь идет о расследовании гибели 22-летней россиянки и ее несовершеннолетнего брата, которые пропали в Паттайе 26 июля. Полиция задержала двух подозреваемых, которые признались в их убийстве. По их словам, они хотели украсть мотоцикл россиян, но молодые люди начали сопротивляться. Тела нашли спустя несколько дней.