Wildberries выкупил офисный комплекс у ВТБ

В ВТБ сообщили “Ъ”, что дочерний БМ-банк завершил сделку по продаже бывшего офиса ФК «Открытие». Объект сделки — бизнес-центр площадью 24,4 тыс. кв. м на Летниковской улице возле Павелецкого вокзала в центре Москвы. Весной РБК писал, что RWB ведет переговоры с ВТБ о покупке этого актива. Но в самом RWB настаивали, что речь идет только о возможной аренде объекта. По оценке экспертов, сумма сделки могла составить от 7,7 до 13,5 млрд руб.

Компании требовался офис для размещения своих подразделений. RWB прошлом году выкупила у ВТБ 46,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Легион I» в центре Москвы. Кроме того, группа владеет проектом строительства башни на 231 тыс. кв. м в деловом кластере «Москва-Сити», переезд сотрудников в который планируется в 2031 году. Входящий в группу WB-банк арендовал около 8 тыс. кв. м в бизнес-центре Wall Street неподалеку от Павелецкого вокзала.

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