Wildberries выкупил офисный комплекс у ВТБ
В ВТБ сообщили “Ъ”, что дочерний БМ-банк завершил сделку по продаже бывшего офиса ФК «Открытие». Объект сделки — бизнес-центр площадью 24,4 тыс. кв. м на Летниковской улице возле Павелецкого вокзала в центре Москвы. Весной РБК писал, что RWB ведет переговоры с ВТБ о покупке этого актива. Но в самом RWB настаивали, что речь идет только о возможной аренде объекта. По оценке экспертов, сумма сделки могла составить от 7,7 до 13,5 млрд руб.
Компании требовался офис для размещения своих подразделений. RWB прошлом году выкупила у ВТБ 46,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Легион I» в центре Москвы. Кроме того, группа владеет проектом строительства башни на 231 тыс. кв. м в деловом кластере «Москва-Сити», переезд сотрудников в который планируется в 2031 году. Входящий в группу WB-банк арендовал около 8 тыс. кв. м в бизнес-центре Wall Street неподалеку от Павелецкого вокзала.
Подробнее — в материале «Ъ» «Вокзальное настроение».
В январе-сентябре 2025 года чистая прибыль WB Банка составила 41,1 млрд рублей, что более чем в 3,5 раза превышает показатели предыдущего года. В январе 2026 года WB Банк планировал арендовать 8 тыс. кв. м в бизнес-центре Wall Street в Москве для размещения расширяющегося штата.
Объединённая компания Wildberries & Russ в 2024 году приобрела 46,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Легион I» в центре Москвы, куда должны были переехать сотрудники из офиса в «Романовом дворе». Кроме того, в 2025 году Wildberries & Russ получила разрешение на строительство новой штаб-квартиры площадью 202,6 тыс. кв. м в «Москва-Сити», куда сотрудники смогут переехать к 2031 году.
ВТБ в мае 2026 года объявил о стратегическом партнерстве с Wildberries & Russ, в рамках которого приобретёт 5% доли в WB Банке с возможностью увеличения. Основная выгода для ВТБ от этого партнерства заключается в доступе к клиентской базе Wildberries, составляющей 80 миллионов активных клиентов.