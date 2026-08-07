Хорватская JANAF и венгерская MOL урегулировали спор о стоимости транзита нефти

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF и венгерская энергетическая компания MOL договорились об условиях контракта на транзит нефти по трубопроводу в этом году. Об этом сообщила пресс-служба хорватской компании.

Соглашение действует на условиях «бери или плати» (take-or-pay). Согласно ему JANAF обеспечит транспортировку 2,05 млн тонн сырой нефти с 1 января по 31 декабря этого года.

В марте MOL вместе с дочерней словацкой компанией Slovnaft направила жалобу в Еврокомиссию, в которой обвинила JANAF в отказе поставлять российскую нефть по Адриатическому трубопроводу и завышении тарифов на свои услуги.

В феврале этого года венгерская компания заявила, что поставки нефти из РФ по этому трубопроводу законны, так как Украина блокировала транзит российского сырья по трубопроводу «Дружба». Поставки нефти по «Дружбе» были приостановлены с 27 января по 22 апреля.