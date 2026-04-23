Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по «Дружбе»

Венгрия и Словакия получили первые партии сырой нефти, поставленные по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявила пресс-служба венгерской нефтегазовой компании MOL.

«Сегодня утром группа компаний MOL получила сырую нефть на насосных станциях Феньеслитке и Будковце. Таким образом, поставки сырой нефти по трубопроводу “Дружба” в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва»,— рассказали в компании.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова до этого сообщила, что прокачка нефти по «Дружбе» в страну возобновилась в 3:00 мск. Украина остановила транзит российского сырья по южной нитке трубопровода 27 января, заявив, что «Дружба» была повреждена во время боевых действий. В Венгрии и Словакии утверждали, что нефтепровод в рабочем состоянии, а решение Украины объясняется политическими мотивами. Поставки нефти по трубопроводу возобновились 22 апреля.

