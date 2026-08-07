Внедрение генеративного ИИ увеличит производительность труда на 1,2 %

Масштабное внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может дать дополнительно 1,2 процентного пункта к приросту производительности труда, подсчитали аналитики Центра макроэкономических исследований «Сбера».

Среди массовых позиций, работа на которых сильно изменится под воздействием этой технологии и даст максимальный прирост производительности труда (высокая подверженность ИИ), авторы исследования выделяют менеджеров по продажам, разработчиков, бухгалтеров, маркетологов и сотрудников колл-центров. Влияние выше среднего технология окажет на позиции продавцов, администраторов и директоров магазинов, инженеров, инженеров-сметчиков и учителей.

Массовые профессии, которые мало изменятся с внедрением ИИ (влияние ниже среднего),— врачи и курьеры. Наконец, четвертая категория (низкая подверженность ИИ) — это машинисты, водители, слесари и автослесари, монтажники и электромонтажники, разнорабочие, упаковщики, сварщики, кладовщики, грузчики, уборщики, медсестры, экспедиторы, официанты и повара.

Подробнее — в материале «Ъ» «Производительности добавят интеллекта».