Внедрение генеративного ИИ увеличит производительность труда на 1,2 %
Масштабное внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может дать дополнительно 1,2 процентного пункта к приросту производительности труда, подсчитали аналитики Центра макроэкономических исследований «Сбера».
Среди массовых позиций, работа на которых сильно изменится под воздействием этой технологии и даст максимальный прирост производительности труда (высокая подверженность ИИ), авторы исследования выделяют менеджеров по продажам, разработчиков, бухгалтеров, маркетологов и сотрудников колл-центров. Влияние выше среднего технология окажет на позиции продавцов, администраторов и директоров магазинов, инженеров, инженеров-сметчиков и учителей.
Массовые профессии, которые мало изменятся с внедрением ИИ (влияние ниже среднего),— врачи и курьеры. Наконец, четвертая категория (низкая подверженность ИИ) — это машинисты, водители, слесари и автослесари, монтажники и электромонтажники, разнорабочие, упаковщики, сварщики, кладовщики, грузчики, уборщики, медсестры, экспедиторы, официанты и повара.
Подробнее — в материале «Ъ» «Производительности добавят интеллекта».
Внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) способно повысить производительность труда на 1,2 процентного пункта и частично смягчить нехватку кадров, согласно оценке Сбербанка на август 2026 года. За последние два года доля российских вакансий, требующих навыки работы с генеративным ИИ, выросла в пять раз, при этом спрос распространяется на такие области, как маркетинг, дизайн, SMM и административные функции.
Опрос Банка России в июне 2026 года показал, что каждое седьмое российское предприятие уже применяет ИИ, а каждое пятое планирует это делать. Наиболее активно ИИ используется в маркетинге и продажах, где его применяет почти каждое второе предприятие. Главным позитивным эффектом от внедрения ИИ, по данным опроса ЦБ, является рост производительности труда, который смогли зафиксировать 35% компаний.
По состоянию на июнь 2026 года, около 30% профессий в ближайшие годы останутся вне зоны существенного влияния генеративного искусственного интеллекта, по оценке HeadHunter. Навыки работы с ИИ указаны лишь в 2% вакансий, хотя за период с 2023 по 2025 год количество таких вакансий увеличилось в 2,4 раза. При этом более трети работников (37,5%) считают, что владеют навыками использования ИИ, но только 4,9% опрошенных Росстатом заявили о необходимости применять ИИ в работе.