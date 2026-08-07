Производительности добавят интеллекта

Масштабное внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может дать дополнительно 1,2 процентного пункта к приросту производительности труда, подсчитали аналитики Центра макроэкономических исследований «Сбера». Они разделили массовые профессии на четыре группы по степени подверженности влияния ИИ и, соответственно, по потенциалу роста производительности. В категории самого высокого воздействия технологии — менеджеры по продажам, разработчики, бухгалтеры, маркетологи и сотрудники колл-центров, самого низкого — рабочие профессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Влияние изменений, связанных с внедрением ИИ, аналитики Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» рассчитали на основе впервые собранной базы данных трудовых задач из утвержденного Росстандартом Общероссийского классификатора занятий.

Отметим, что эта работа «Сбера» — третья значимая попытка оценить перспективы российского рынка труда с учетом начавшегося распространения ИИ. Ранее свой вариант прогноза представили Минтруд, оценивший в первую очередь риски сокращения рабочих мест (может составить 7–8% от имеющихся), и Высшая школа экономики, напротив посчитавшая большую часть трудовых позиций мало подверженными автоматизации.

По данным статистики, пока ситуация с занятостью в РФ стабильна, уровень безработицы находится на историческом минимуме — 2,2% по итогам полугодия. В абсолютном значении показатель занятости вырос до 74,7 млн в апреле—июне с 74,6 млн в январе—марте (см. “Ъ” от 30 июля). Из кадрового прогноза, который ежегодно составляет Минтруд, следует, что в ближайшие годы ситуация с дефицитом кадров сохранится — к 2032 году он составит полмиллиона человек.

В этих условиях, отмечают в ЦМИ, компаниям необходимо добиваться роста производительности труда, для того чтобы закрыть свои потребности в новых работниках, и сделать это можно с помощью масштабного использования ИИ.

По расчетам аналитиков центра, в целом внедрение GenAI (генеративный ИИ, создающий новый контент) увеличит производительность труда на 1,2 процентного пункта.

Среди массовых позиций, работа на которых сильно изменится под воздействием этой технологии и даст максимальный прирост производительности труда (высокая подверженность ИИ), авторы исследования выделяют менеджеров по продажам, разработчиков, бухгалтеров, маркетологов и сотрудников колл-центров. Влияние выше среднего технология окажет на позиции продавцов, администраторов и директоров магазинов, инженеров, инженеров-сметчиков и учителей.

Массовые профессии, которые мало изменятся с внедрением ИИ (влияние ниже среднего),— врачи и курьеры. Наконец, четвертая категория (низкая подверженность ИИ) — это машинисты, водители, слесари и автослесари, монтажники и электромонтажники, разнорабочие, упаковщики, сварщики, кладовщики, грузчики, уборщики, медсестры, экспедиторы, официанты и повара.

Спрос на навыки работы с GenAI растет, отмечают в ЦМИ.

Доля таких вакансий за последние два года выросла в пять раз, теперь они вышли за пределы технических позиций ролей, распространившись на маркетинг, дизайн, SMM, административные функции. Одновременно с ростом числа вакансий меняется их структура — растет доля позиций, где ИИ сможет на долгосрочной перспективе дополнять человека, а не заменить его полностью. Число вакансий с высоким потенциалом автоматизации сократилось с 30,5% до 24,1%, а аугментированные профессии (для которых ИИ выступит лишь помощником) становятся более востребованными — спрос на них вырос на 5 пунктов, до 23,6%.

Анастасия Мануйлова