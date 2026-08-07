WSJ: Трамп приказал расследовать утечки данных о дефиците боеприпасов в США

Президент США Дональд Трамп распорядился начать расследование по факту утечек данных о запасах боеприпасов Пентагона, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, в частных беседах господин Трамп выражал недовольство по поводу публикаций о дефиците снарядов. Он считает, что публикации ободряют Иран и ослабляют позиции США на переговорах. На протяжении нескольких недель негативные заголовки в СМИ выводили американского президента из себя, добавили чиновники.

Накануне The Washington Post сообщила о требовании Дональда Трампа в разговоре с шефом Пентагона Питом Хегсетом объяснить дефицит боеприпасов. По данным WSJ, сразу после этого президент созвал экстренное совещание с руководством Минобороны, чтобы найти способы оперативно нарастить производство ключевых типов вооружений.

Процесс замедляет отсутствие утвержденного Конгрессом финансирования. Сейчас Белый дом добивается от законодателей выделения рекордного оборонного бюджета в $1,5 трлн (из которых $52,9 млрд предусмотрены на боеприпасы), а также дополнительного пакета на $67 млрд для покрытия расходов на войну и восполнения истощенных арсеналов.