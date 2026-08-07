Европа потребовала от Турции подтверждать происхождение газа

Европа потребовала от Анкары сертификаты происхождения на транзитный газ, чтобы убедиться, что он не из России, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Доказать происхождение газа нельзя: как только топливо попадает в общую трубу, определить его источник становится невозможно, объяснил господин Байрактар.

«Наши европейские коллеги приходят к нам и говорят, что хотят получать через Турцию любой газ, кроме российского... Происхождение газа, поступающего в трубопровод, неизвестно. Но если этот газ становится предметом торговли и сделка получает юридическое оформление, мы обязаны документально подтвердить, из какой страны он происходит»,— сказал министр в интервью телеканалу AHaber.

В январе Евросоюз утвердил программу отказа от российского газа. Согласно ему, ЕС рассчитывает полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, а от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Господин Байрактар заявил, что намерения Брюсселя привели к экономическим и инфраструктурным трудностям для европейских стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ оказался невъездным».