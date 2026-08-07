Доходы свердловских депутатов Госдумы, заявившихся на выборы, упали в шесть раз

Общий заработок восьми депутатов Госдумы от Свердловской области, которые заявили о планах продолжить работу в нижней палате российского парламента после выборов в сентябре, снизился с 850,4 млн руб. в 2021 году до 126 млн руб. в 2025-м. Как следует из сведений о доходах политиков и данных регионального избиркома, наибольшее падение доходов произошло у Зелимхана Муцоева («Единая Россия»): в 2021-м он заработал 781,7 млн руб., а в 2025 году — всего 7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

О незначительном росте заработка отчитались единороссы Сергей Бидонько и Андрей Альшевских: с 5,8 млн и 5,7 млн руб. в год их доходы возросли до 6,7 млн и до 7,2 млн руб. в год соответственно.

Другие депутаты от «Единой России» сообщили об увеличении ежегодного заработка в два раза: Жанна Рябцева стала получать 8,2 млн руб. вместо 4,1 млн руб., Павел Крашенинников — 12,7 млн руб. вместо 6 млн руб., Лев Ковпак — 64 млн руб. вместо 37,6 млн руб. Аналогичный рост произошел и у представителей оппозиции. Депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов увеличил доход с 3,8 млн до 8,8 млн руб., от «Новых людей» Александр Демин — с 5,4 млн до 11 млн руб.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Этап выдвижения кандидатов завершился 22 июля, прием документов на регистрацию — 5 августа. О намерении побороться за мандаты в семи одномандатных округах на территории Свердловской области сообщили 46 человек, также представлять интересы Среднего Урала в Госдуме рассчитывают 94 претендента, которые вошли в региональные группы списков кандидатов от 11 партий. Окончательное число утвержденных кандидатов на выборах станет известно не позднее 16 августа.

Всего интересы Свердловской области в Госдуме восьмого созыва в 2021-2026 годах представляли 13 депутатов: 10 от «Единой России» и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России». За пять лет они выступили 1 429 раз и инициировали от 32 до 536 законопроектов.

Подробнее об итогах работы свердловских политиков в Госдуме восьмого созыва — в материале «Отчет о "за" и "против"».

Василий Алексеев