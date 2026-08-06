Отчет о «за» и «против»

Госдума восьмого созыва на прошлой неделе провела последнее заседание. «Ъ-Урал» проанализировал деятельность депутатов от Свердловской области за пять лет. Самыми активными по законотворчеству и выступлениям оказались Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Демин («Новые люди»), Павел Крашенинников и Андрей Альшевских («Единая Россия»). Некоторые уральцы инициировали до 536 законопроектов. Общий объем доходов свердловских депутатов снизился в шесть раз.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Госдумы на Охотном ряду в Москве

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Здание Госдумы на Охотном ряду в Москве

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

От Свердловской области в Госдуме на протяжении пяти лет трудились 13 депутатов. По итогам голосования в 2021 году во всех семи одномандатных округах на территории региона победу одержали кандидаты от «Единой России», набрав от 30,1% до 40,63% голосов избирателей, три мандата партия власти получила по единому округу (список ее претендентов набрал 49,82% голосов по всей стране). Другие партии — КПРФ (18,93%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%) взяли по одному мандату по партспискам. ЛДПР на Урале своих представителей в Госдуме не имеет. Явка на выборах в Свердловской области составила 48,47%.

Всего из 450 мест в Госдуме 324 депутатских кресла достались «Единой России», КПРФ — 57, «Справедливой России — Патриоты — За правду» (с 2025 года — «Справедливая Россия») — 27, ЛДПР — 21, «Новым людям» — 13, самовыдвиженцам — пять, Партии роста, «Гражданской платформе» и «Родине» — по одному. За пять лет работы они одобрили 2 980 законопроектов из всех 5 614 рассмотренных. Инициаторами большей части изменений стали сами депутаты (49,5%), члены правительства РФ (21,2%) и Совета федерации (17,5%), периодически с предложениями выходили региональные парламенты (9,7%), президент Владимир Путин (1,5%) и Верховный суд (0,6%). Спикер Вячеслав Володин («Единая Россия») подчеркнул, что основная работа Госдумы шла вокруг трех приоритетов: реализации послания главы государства, достижения целей национального развития и обеспечения целей СВО.

Среди свердловских депутатов самыми инициативными стали представители «Справедливой России» Андрей Кузнецов (внес 536 законопроектов) и «Новых людей» Александр Демин (113), однако большая часть их предложений не получила поддержки коллег. Господин Кузнецов смог добиться поддержки только 31 своей инициативы, господин Демин — 50. Лидерами по одобренным инициативам стали единороссы Павел Крашенинников (Госдума приняла 71 из 87 его законопроектов), Андрей Альшевских (70 из 76), Антон Шипулин (50 из 65) и Жанна Рябцева (53 из 61).

Меньше всех законотворчеством занимались депутаты от «Единой России» Максим Иванов (коллеги приняли всего 46 из 56 его законопроектов) и Лев Ковпак (41 из 48), коммунист Николай Езерский (14 из 47), единороссы Константин Захаров (40 из 43), Сергей Бидонько (33 из 34), Зелимхан Муцоев (33 из 34) и Сергей Чепиков (29 из 32).

Лидерами по числу выступлений, как и по количеству законопроектов, стали справоросс Андрей Кузнецов (высказывался 519 раз), единороссы Андрей Альшевских (415) и Павел Крашенинников (221), представитель «Новых людей» Александр Демин (149).

Изредка о своей позиции заявляли депутаты от «Единой России» Максим Иванов (44), Жанна Рябцева (31), Лев Ковпак (15), Сергей Чепиков (13), Константин Захаров (12), Антон Шипулин (восемь) и от КПРФ Николай Езерский (два). Единороссы Сергей Бидонько и Зелимхан Муцоев, в отличие от коллег, предпочли словам тишину — господин Бидонько не включал микрофон для выступления с 2018 года, господин Муцоев — с 2009-го.

В качестве самых протестных свердловских депутатов себя зарекомендовали коммунист Николай Езерский (голосовал «против» 573 раза), справоросс Андрей Кузнецов (487), представитель «Новых людей» Александр Демин (253) и единоросс Андрей Альшевских (102). Остальные политики не позволяли себе выступать против инициатив больше 100 раз: единоросс Жанна Рябцева голосовала «против» 93 раза, Сергей Чепиков — 85, Максим Иванов — 81, Лев Ковпак — 80, Сергей Бидонько — 77, Павел Крашенинников — 76, Антон Шипулин — 75, Зелимхан Муцоев — 71, Константин Захаров — 63.

Наибольшее одобрение внесенные в Госдуму законопроекты получили от единороссов Константина Захарова (проголосовал «за» 13 396 раз), Андрея Альшевских (13 318), Максима Иванова (13 260) и Жанны Рябцевой (13 195).

Менее 13 тыс. раз в поддержку выступили представитель «Новых людей» Александр Демин (12 795), «Единой России» Лев Ковпак (12 605), «Справедливой России» Андрей Кузнецов (12 566), «Единой России» Сергей Бидонько (12 353), Сергей Чепиков (12 296) и Павел Крашенинников (12 058). Меньше всех инициативы одобряли коммунист Николай Езерский (11 461), единороссы Антон Шипулин (11 334) и Зелимхан Муцоев (10 676). Они стали лидерами среди свердловских депутатов, которые решили не выражать своей позиции по многим вопросам: господин Муцоев воздерживался или вовсе не голосовал 5 942, господин Шипулин — 5 280, господин Езерский — 4 655.

Более 4 тыс. раз воздерживались или не голосовали единороссы Павел Крашенинников (4 542), Сергей Чепиков (4 308), Сергей Бидонько (4 240) и Лев Ковпак (4 024), свыше 3 тыс. раз — депутат от «Новых людей» Александр Демин (3 663), «Справедливой России» Андрей Кузнецов (3 636), от «Единой России» Жанна Рябцева (3 418), Максим Иванов (3 344), Андрей Альшевских (3 269) и Константин Захаров (3 257).

Спустя пять лет пребывания в Госдуме о планах продолжить работу в качестве депутата заявили восемь свердловских политиков. По данным облизбиркома, их общий заработок снизился с 850,4 млн руб. в 2021 году до 126 млн руб. в 2025-м. О наибольшем снижении доходов отчитался Зелимхан Муцоев: в 2021-м он заработал 781,7 млн руб., а в 2025 году — всего 7 млн руб. О незначительном росте заработка сообщили единороссы Сергей Бидонько (с 5,8 млн до 6,7 млн руб.) и Андрей Альшевских (с 5,7 млн до 7,2 млн руб.).

Более чем в два раза свои доходы увеличили справоросс Андрей Кузнецов (с 3,8 млн до 8,8 млн руб.), единоросс Жанна Рябцева (с 4,1 млн до 8,2 млн руб.), депутат от «Новых людей» Александр Демин (с 5,4 млн до 11 млн руб.), от «Единой России» Павел Крашенинников (с 6 млн до 12,7 млн руб.) и Лев Ковпак (с 37,6 млн до 64 млн руб.).

Свердловские депутаты в течение пяти лет уделяли большее внимание общению с людьми и решению проблем избирателей, что отразилось на вовлеченности ряда политиков в законотворческую работу, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. По словам политолога, для властей Среднего Урала не так важна активность парламентариев на заседаниях Госдумы, как их умение своими силами мобилизовывать сторонников к выборам, проводить собственные избирательные кампании «на ура» и лоббировать важные для области решения, что «остается за кадром».

Василий Алексеев