AFP: 58 человек погибли при атаке хуситов на войска Йемена
Минимум 58 человек погибли при атаке бойцов движения «Ансар Аллах» (хуситов) на правительственные войска Йемена. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Удар с применением баллистических ракет и беспилотников стал ответом на предполагаемое наращивание военных сил Йемена при поддержке Саудовской Аравии, сообщил представитель военного командования хуситов.
На этой неделе хуситы атаковали военные лагеря в провинциях Мариб и Хадрамаут. По информации СМИ, под удар попали жилые блоки, склады оружия и боеприпасов. Reuters сообщало о минимум 30 погибших.
Север Йемена контролирует движение «Ансар Аллах», оно базируется в Сане. Юг и восток контролирует международно признанный Президентский руководящий совет Йемена, который базируется в Адене и Эр-Рияде.
Боевики группировки «Ансар Аллах» обстреляли гражданские объекты в Наджране на юго-западе Саудовской Аравии 7 августа 2026 года, в результате чего пострадали 11 человек, включая граждан Саудовской Аравии, Египта, Йемена и Пакистана. Это произошло после того, как 6 августа 2026 года хуситы объявили об ударах по расположениям саудовских войск в Хадрамауте и Марибе на юге Йемена, что, по словам официальных властей Йемена, было ответом на недавние операции правительственных войск. До этого хуситы вышли из режима прекращения огня с Саудовской Аравией и объявили о морской блокаде королевства 20 июля 2026 года.
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией усилила защиту коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе к 21 июля 2026 года, пообещав «жестко реагировать» на угрозы хуситов. 13 июля 2026 года войска международно признанного правительства Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, ударили по аэропорту столицы Йемена Саны, контролируемой хуситами.