AFP: 58 человек погибли при атаке хуситов на войска Йемена

Минимум 58 человек погибли при атаке бойцов движения «Ансар Аллах» (хуситов) на правительственные войска Йемена. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Удар с применением баллистических ракет и беспилотников стал ответом на предполагаемое наращивание военных сил Йемена при поддержке Саудовской Аравии, сообщил представитель военного командования хуситов.

На этой неделе хуситы атаковали военные лагеря в провинциях Мариб и Хадрамаут. По информации СМИ, под удар попали жилые блоки, склады оружия и боеприпасов. Reuters сообщало о минимум 30 погибших.

Север Йемена контролирует движение «Ансар Аллах», оно базируется в Сане. Юг и восток контролирует международно признанный Президентский руководящий совет Йемена, который базируется в Адене и Эр-Рияде.