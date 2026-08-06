Reuters: 30 военнослужащих правительства Йемена погибли при атаке хуситов

В Йемене при нападениях бойцов движения «Ансар Аллах» (хуситов) погибли по меньшей мере 30 военнослужащих международно признанного правительства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, хуситы атаковали военные лагеря в провинциях Мариб и Хадрамаут.

Источники «Аль-Айн» сообщили, что хуситы атаковали военнослужащих с помощью беспилотников. Под удары попал в том числе лагерь «Аль-Тания» подразделений экстренного реагирования. Он располагался к востоку от Мариба. Хуситы атаковали жилые блоки, склады оружия и боеприпасов.

Власть в Йемене делят две противоборствующие силы. Север страны контролирует шиитское движение «Ансар Аллах» (базируется в Сане), а юг и восток — международно признанный Президентский руководящий совет Йемена (базируется в Адене и Эр-Рияде). Вооруженное противостояние сторон идет с начала 2000-х годов. В 2014 году хуситы захватили столицу страны Сану и удерживают ее до сих пор.