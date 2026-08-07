Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании конфликта России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта России и Украины достигнут прогресс. Деталей он не привел.

«Мы работаем над этим. Я думаю, что у нас наблюдается прогресс... Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эта, возможно, будет одной из самых легких, а она оказалась самой сложной. Но прогресс достигнут»,— сказал американский президент. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. Господин Трамп также назвал конфликт очень жестоким и отметил, что между президентами России и Украины «много ненависти».

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп отказал Украине в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Одной из причин стала необходимость использования этого вооружения для защиты объектов США на Ближнем Востоке.