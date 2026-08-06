Axios: Трамп снова попытается ограничить право на гражданство США по рождению
Президент США Дональд Трамп планирует подписать два указа, направленных на ограничение гражданства по рождению в США, сообщает Axios со ссылкой на источники. Документы будут касаться детей иностранных дипломатов; детей граждан «враждебных государств»; рожденных на территориях США за пределами американских штатов (вроде острова Пуэрто-Рико); а также детей женщин, въехавших в страну обманным путем ради «родильного туризма».
Главный акцент указов будет сделан на борьбе с коммерческим родовым туризмом. Белый дом намерен приравнять предоставление недостоверных сведений при получении виз к мошенничеству, позволяющему аннулировать гражданство, а также поручить профильным ведомствам усилить меры против этой индустрии как внутри страны, так и за рубежом.
Это вторая попытка господина Трампа ограничить право на гражданство по рождению в США, и она гарантированно будет оспорена в суде, пишет Axios. Указы, по мнению издания, нарушают 14-й поправку американской конституции, которая гарантирует гражданство практически каждому, кто родился в Америке.
В январе 2025 года Дональд Трамп подписал указ «Защита смысла и ценности американского гражданства», который должен был ограничивать получение гражданства США по праву рождения детям, чьи матери находятся в стране нелегально или по временным документам. В апреле 2026 года Дональд Трамп лично присутствовал на заседании Верховного суда, рассматривавшего конституционность его указа об ограничении гражданства по рождению, став первым действующим президентом США, явившимся в Верховный суд. 30 июня 2026 года Верховный суд США признал неконституционным указ Дональда Трампа, постановив, что все родившиеся на территории страны автоматически имеют право на гражданство согласно 14-й поправке к Конституции США. Несмотря на это решение, 9 июля 2026 года Дональд Трамп заявил, что будет добиваться повторного рассмотрения вопроса об ограничении права на предоставление гражданства по месту рождения в Верховном суде.
Практика так называемого «родильного туризма» со стороны россиян сохраняется, несмотря на сложности. Чтобы оформить американскую визу для родов, россиянам нужно заложить около полугода, а запись в Астане на февраль 2027 года уже открыта. При этом администрация Дональда Трампа пытается ужесточить контроль за «родильным туризмом», поскольку визовый офицер может расценить сокрытие беременности как попытку ввести в заблуждение американские власти, что может привести к высылке матери после родов. География родильного туризма сместилась в Латинскую Америку, в частности, в Аргентине после отмены реформы правительства президента Милея родителям достаточно сразу после родов пойти в суд, чтобы запустить процедуру получения гражданства.