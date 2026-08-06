Axios: Трамп снова попытается ограничить право на гражданство США по рождению

Президент США Дональд Трамп планирует подписать два указа, направленных на ограничение гражданства по рождению в США, сообщает Axios со ссылкой на источники. Документы будут касаться детей иностранных дипломатов; детей граждан «враждебных государств»; рожденных на территориях США за пределами американских штатов (вроде острова Пуэрто-Рико); а также детей женщин, въехавших в страну обманным путем ради «родильного туризма».

Главный акцент указов будет сделан на борьбе с коммерческим родовым туризмом. Белый дом намерен приравнять предоставление недостоверных сведений при получении виз к мошенничеству, позволяющему аннулировать гражданство, а также поручить профильным ведомствам усилить меры против этой индустрии как внутри страны, так и за рубежом.

Это вторая попытка господина Трампа ограничить право на гражданство по рождению в США, и она гарантированно будет оспорена в суде, пишет Axios. Указы, по мнению издания, нарушают 14-й поправку американской конституции, которая гарантирует гражданство практически каждому, кто родился в Америке.