«Аэрофлот» скорректировал расписание в Сочи и Геленджике

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) 6 августа меняет расписание на направлениях Сочи и Геленджика: время вылета ряда рейсов перенесут, часть рейсов отменят. Перевозчик связал эти изменения с временными ограничениями на прием и вылет самолетов в обоих аэропортах.

Несколько самолетов направили на запасные аэродромы, а пассажиров этих рейсов доставляют в пункты назначения наземным транспортом. При отмене рейса «Аэрофлот» рекомендует пассажирам отказаться от поездки в аэропорт и следить за его статусом через онлайн-табло либо сервис «Управление бронированием». Представительства перевозчика в Сочи и Геленджике переведены на усиленный режим работы.

Утром 6 августа в аэропорту Сочи задерживались около 120 рейсов, а авиакомпании направили восемь самолетов на запасные аэродромы