The Guardian узнала о планах «Совета мира» Трампа построить военную базу в Газе

Учрежденный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» заключил первый контракт на строительство военной базы в секторе Газа. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на источник.

База будет рассчитана на 150 марокканских военнослужащих. Объект будет находиться примерно в 1,6 км от израильской границы для быстрой эвакуации в случае нападения. Тендер выиграла компания из Луизианы Arkel International. Представитель фирмы сказал The Guardian, что военная база необходима для обеспечения безопасности в секторе Газа.

«Совет мира» был учрежден в январе для контроля за соблюдением условий мирного соглашения между Израилем и палестинским движением «Хамас». План Дональда Трампа предполагал размещение 20 тыс. миротворцев в секторе Газа. Первая группа из 10-20 марокканских военнослужащих должна была прибыть в анклав в июне, однако сроки перенесли на несколько месяцев, сообщала The Wall Street Journal.