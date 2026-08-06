The Guardian узнала о планах «Совета мира» Трампа построить военную базу в Газе
Учрежденный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» заключил первый контракт на строительство военной базы в секторе Газа. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на источник.
База будет рассчитана на 150 марокканских военнослужащих. Объект будет находиться примерно в 1,6 км от израильской границы для быстрой эвакуации в случае нападения. Тендер выиграла компания из Луизианы Arkel International. Представитель фирмы сказал The Guardian, что военная база необходима для обеспечения безопасности в секторе Газа.
«Совет мира» был учрежден в январе для контроля за соблюдением условий мирного соглашения между Израилем и палестинским движением «Хамас». План Дональда Трампа предполагал размещение 20 тыс. миротворцев в секторе Газа. Первая группа из 10-20 марокканских военнослужащих должна была прибыть в анклав в июне, однако сроки перенесли на несколько месяцев, сообщала The Wall Street Journal.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать военную базу стоимостью $500 млн в граничащем с сектором Газа районе Израиля, как сообщил израильский портал Shomerim 11 ноября 2025 года. Эта база предназначена для международного военного контингента, который будет следить за соблюдением прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас», и сможет разместить несколько тысяч солдат.
«Совет мира», созданный Дональдом Трампом, изначально был задуман в январе 2026 года для контроля за соблюдением условий перемирия в секторе Газа, но позже его полномочия были расширены для урегулирования конфликтов в других регионах. Первое заседание «Совета мира» состоялось в Вашингтоне 19 февраля 2026 года, где обсуждался сбор средств на восстановление сектора Газа, и планировалось объявить о выделении $5 млрд на эти цели.
План президента США Дональда Трампа предполагал развертывание 20 тыс. миротворцев в секторе Газа, однако размещение первой группы из 10–20 марокканских военнослужащих, которое должно было состояться в июне 2026 года, было отложено на несколько месяцев, сообщает The Wall Street Journal от 10 июля 2026 года. Эти миротворцы должны пройти подготовку вблизи границы с Израилем, прежде чем приступить к операции в анклаве.