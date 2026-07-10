WSJ узнала о срыве плана Трампа по размещению 20 тыс. миротворцев в Газе
Международные силы стабилизации в секторе Газа отложили размещение первой группы из 10–20 миротворцев. Изначально план президента США Дональда Трампа предполагал развертывание 20 тыс. человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Первая группа марокканских военнослужащих должна была прибыть в сектор Газа в июне, однако размещение отложено на несколько месяцев. Сначала миротворцы должны пройти подготовку вблизи границы с Израилем, прежде чем приступить к операции в анклаве. Позже к ним должны присоединиться дополнительные силы, пишет WSJ.
Перемирие между Израилем и палестинским движением «Хамас» вступило в силу в октябре 2025 года. Для наблюдения за соблюдением условий соглашения США учредили «Совет мира», устав которого подписали 20 стран. По задумке Дональда Трампа, организация будет работать в секторе Газа в сотрудничестве с ООН.
Идея размещения международных сил безопасности в секторе Газа является частью мирного плана Дональда Трампа, который был принят Советом безопасности ООН. Резолюцию поддержали 13 из 15 стран, при этом Россия и Китай воздержались. Согласно документу, международные силы безопасности должны получить мандат на управление регионом до конца 2027 года, а их задачи включают обеспечение безопасности границ с Израилем и Египтом, защиту гражданского населения и гуманитарных коридоров, демилитаризацию сектора, а также подготовку палестинских полицейских сил. Эти силы должны быть «силами принуждения, а не миротворческими силами».
Однако реализация этого плана сталкивается с проблемами. Многие страны не хотят отправлять свои контингенты из-за неясного мандата и риска столкновений с «Хамасом». В 2025 году ОАЭ заявили, что не видят «четкой структуры для сил стабилизации». Кроме того, существует разногласие по поводу будущего власти в анклаве: европейские и арабские государства выступают за возвращение Палестинской национальной администрации, тогда как Израиль противится этому. Палестинское движение «Хамас» также выступило против американской резолюции, считая ее «попыткой подвергнуть сектор Газа другой форме оккупации», и отвергает идею разоружения и ввода миротворческого контингента, который, по их мнению, будет взаимодействовать с Израилем.