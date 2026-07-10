WSJ узнала о срыве плана Трампа по размещению 20 тыс. миротворцев в Газе

Международные силы стабилизации в секторе Газа отложили размещение первой группы из 10–20 миротворцев. Изначально план президента США Дональда Трампа предполагал развертывание 20 тыс. человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Первая группа марокканских военнослужащих должна была прибыть в сектор Газа в июне, однако размещение отложено на несколько месяцев. Сначала миротворцы должны пройти подготовку вблизи границы с Израилем, прежде чем приступить к операции в анклаве. Позже к ним должны присоединиться дополнительные силы, пишет WSJ.

Перемирие между Израилем и палестинским движением «Хамас» вступило в силу в октябре 2025 года. Для наблюдения за соблюдением условий соглашения США учредили «Совет мира», устав которого подписали 20 стран. По задумке Дональда Трампа, организация будет работать в секторе Газа в сотрудничестве с ООН.