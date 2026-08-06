Восемь человек стали жертвами взрыва микроавтобуса в пригороде Дамаска

Как минимум один человек погиб и семеро получили ранения в результате взрыва в пассажирском микроавтобусе в Джарамане, пригороде Дамаска. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, а Associated Press утверждает, что один из его корреспондентов находится на месте взрыва.

Со ссылкой на анонимного сотрудника правоохранительных органов СМИ сообщают, что в микроавтобусе, перевозившем пассажиров, взорвалась бомба. Опрошенные журналистом AP местные жители говорят, что в момент взрыва автобус был заполнен пассажирами и находился на оживленной торговой улице. Ни одна организация пока не взяла ответственность за случившееся.

Нынешний теракт — третий с конца июля, в котором применялись взрывчатые вещества. Два других были устроены во время визита в Сирию французского президента Эмманюэля Макрона. В них, как сообщал Ъ, пострадали 18 человек.

Наблюдатели напоминают, что Джарамана — пригород со значительным друзским населением. В прошлом в пригороде происходили столкновения друзов с мусульманами-суннитами, поддерживающими нынешнее сирийское руководство. В апреле прошлого года в межобщинных столкновениях здесь погибли как минимум десять человек.

Андрей Келекеев