Терновой завоевал пятое золото России на ЧЕ по водным видам спорта

Российский спортсмен Руслан Терновой занял первое место в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он набрал 524,2 балла, следует из таблицы с результатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Терновой

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Руслан Терновой

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Серебро и бронза достались сборной Германии. Прыгуны Джейден Эйкерман и Оле Рёслер набрали 513,05 и 480,75 балла соответственно.

Турнир проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Россияне в нем выступают под нейтральным флагом. В общем медальном зачете они идут четвертыми (5-4-4). Первые три места занимают сборные Италии (7-4-8), Великобритании (6-2-4) и Германии (5-5-5).