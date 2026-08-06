Терновой завоевал пятое золото России на ЧЕ по водным видам спорта
Российский спортсмен Руслан Терновой занял первое место в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он набрал 524,2 балла, следует из таблицы с результатами.
Руслан Терновой
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Серебро и бронза достались сборной Германии. Прыгуны Джейден Эйкерман и Оле Рёслер набрали 513,05 и 480,75 балла соответственно.
Турнир проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Россияне в нем выступают под нейтральным флагом. В общем медальном зачете они идут четвертыми (5-4-4). Первые три места занимают сборные Италии (7-4-8), Великобритании (6-2-4) и Германии (5-5-5).
Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже, на котором Руслан Терновой завоевал золото, продлится до 16 августа 2026 года. Ранее, 4 августа 2026 года, Руслан Терновой в паре с Никитой Шлейхером уже брали золото в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на этом же чемпионате, набрав 443,82 балла. До этого, 31 июля 2026 года, Руслан Терновой в составе команды (Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов) завоевал серебро в командных соревнованиях по прыжкам в воду на этом турнире. Для российских прыгунов в воду, включая Руслана Тернового и Никиту Шлейхера, это был первый международный старт после 2022 года, когда они участвовали в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics) в нейтральном статусе.
В 2025 году Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали серебряными призерами чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с десятиметровой вышки в Сингапуре, где они набрали 428,70 балла. В том же году на турнире в Германии дуэт Шлейхера и Тернового также завоевал золото по прыжкам в воду, опередив немецких спортсменов Оле Реслера и Эспена Прензина, а также Джейдена Айкерманна и Луиса Санчеса.