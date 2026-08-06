«Эксмо» заработает $250 тыс. на издании «Фатум. Гаер» Алисы Джукич за рубежом

Издательство «Эксмо» продало права на перевод книги «Фатум. Гаер» Алисы Джукич на иностранные языки, сообщил гендиректор компании Евгений Капьев 6 августа в ходе онлайн-конференции об итогах первого полугодия. Так, права на англоязычное издание получил HarperCollins (Северная Америка и Великобритания), испаноязычной — Penguin Random House, Verlagsgruppe Droemer Knaur займется распространением книги на немецком языке. Также были проданы права на издание книги на французском (Editis) и португальском (Editora Fruto Proibido) языках. Общая сумма всех сделок составила около $250 тыс. (20,2 млн руб. по курсу ЦБ на 6 августа), уточнил “Ъ” представитель «Эксмо». Права на «Фатум. Гаер» планируется продать в 30 стран.

«Фатум. Гаер» — это романтическое фэнтези писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харит (Приходько), которое стало популярно еще до официального выхода. Изначально иллюстратор публиковала в соцсетях, в том числе в TikTok, рисунки с безымянными персонажами — королевой и придворным шутом. Подписчики стали делать косплей-образы и озвучивать персонажей в собственных роликах. На волне интереса аудитории Алиса Джукич объявила о совместной работе с художницей.

По словам господина Капьева, планируется рекламная кампания «Фатум. Гаер» в зарубежных СМИ. «Это первый случай за 15–20 лет, когда прошло столько мировых тендеров на российское издание до выхода книги. Более того, уже есть запросы от иностранных издательств на арт-буки и продолжение, поэтому планируется дилогия в этом цикле»,— сказал он.

Топ-менеджер уточнил, что «Эксмо» также обсуждает создание маркетплейса продажи прав книг за рубеж. Представитель издательства отказался от дополнительных комментариев.

Подробнее — в материале «Фатум на экспорт».