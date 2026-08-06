Фатум на экспорт

Иностранные издательства вновь заинтересовались бестселлерами российского книгоиздания: HarperCollins, Penguin Random House и другие зарубежные компании выкупили права на перевод книги «Фатум. Гаер», которая стала популярной еще до выхода. Общая сумма сделок составила около $250 тыс. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора до его выхода, и обсуждают создание маркетплейса продажи прав книг за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Издательство «Эксмо» продало права на перевод книги «Фатум. Гаер» Алисы Джукич на иностранные языки, сообщил гендиректор компании Евгений Капьев 6 августа в ходе онлайн-конференции об итогах первого полугодия. Так, права на англоязычное издание получил HarperCollins (Северная Америка и Великобритания), испаноязычной — Penguin Random House, Verlagsgruppe Droemer Knaur займется распространением книги на немецком языке. Также были проданы права на издание книги на французском (Editis) и португальском (Editora Fruto Proibido) языках. Общая сумма всех сделок составила около $250 тыс. (20,2 млн руб. по курсу ЦБ на 6 августа), уточнил “Ъ” представитель «Эксмо». Права на «Фатум. Гаер» планируется продать в 30 стран.

«Фатум. Гаер» — это романтическое фэнтези писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харит (Приходько), которое стало популярно еще до официального выхода. Изначально иллюстратор публиковала в соцсетях, в том числе в TikTok, рисунки с безымянными персонажами — королевой и придворным шутом. Подписчики стали делать косплей-образы и озвучивать персонажей в собственных роликах. На волне интереса аудитории Алиса Джукич объявила о совместной работе с художницей.

По словам господина Капьева, планируется рекламная кампания «Фатум. Гаер» в зарубежных СМИ. «Это первый случай за 15–20 лет, когда прошло столько мировых тендеров на российское издание до выхода книги. Более того, уже есть запросы от иностранных издательств на арт-буки и продолжение, поэтому планируется дилогия в этом цикле»,— сказал он.

Топ-менеджер уточнил, что «Эксмо» также обсуждает создание маркетплейса продажи прав книг за рубеж. Представитель издательства отказался от дополнительных комментариев.

Сегодня почти половина (48%) читателей ориентируются на рекомендации блогеров, отмечало Минцифры в ежегодном докладе «Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития, 2025 год». Так, книжные TikTok-обзоры и Telegram-каналы обгоняют подборки сайтов и приложений (36%) и отзывы на профильных ресурсах (34%), говорится в документе.

В целом «Эксмо» активно занимается продажей прав иностранным издательствам, отметил Евгений Капьев, приводя в пример Китай: «В сентябре приедет большая китайская делегация на Московскую международную книжную ярмарку, а "Эксмо" также планирует в этом году присутствовать на Франкфуртской книжной ярмарке (крупнейшая в Западной Европе) со своим стендом».

Минцифры с 2023 года не публикует данные о том, какие страны лидируют в российском экспорте книг и брошюр. Последняя информация датируется 2022 годом. Впрочем, за первый квартал США экспортировали из России почти в два раза больше книг, чем годом ранее,— на $85,7 тыс., сообщало «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы. Только за март поставки выросли на четверть ($33,1 тыс.).

Финансовые ожидания зарубежных издателей-партнеров всегда напрямую связаны с качеством контента и его коммерческим потенциалом, указывает представитель сервиса «Кион Строки»: «Для сделки по продаже прав на перевод книги на основные европейские языки это весьма крупное соглашение. И для российского книжного рынка подобная сделка, безусловно, является прорывом. Наш сервис сейчас в процессе планирования подобной сделки».

Юлия Юрасова, Варвара Полонская