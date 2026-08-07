Число заявок на регистрацию авторских прав на ПО выросло в 2,8 раза за 10 лет

Эксперты ИСИЭЗ проанализировали динамику регистрации Роспатентом программного обеспечения (ПО), баз данных и топологий интегральных микросхем. Чаще всего разработчики защищали свои права на ПО — число поданных в 2025 году заявок по сравнению с 2015-м увеличилось в 2,9 раза, до 38,6 тыс., зарегистрированных программ — в 2,8 раза, до 38,1 тыс. Среди наиболее встречающихся решений — системы автоматизированного проектирования и инженерного моделирования, решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Софт активно регистрируют в том числе госструктуры и компании с госучастием.

Устойчивая положительная динамика отмечается и в отношении баз данных: число заявок на регистрацию выросло почти вчетверо, до 6,7 тыс. единиц, а количество зарегистрированных объектов — в 3,6 раза, до 6,6 тыс. Как и ПО, почти все зарегистрированные базы данных — отечественные. Значительная часть приходится на наборы данных, накопленных в ходе медицинских и биологических исследований. В этом сегменте инфраструктуры по авторским правам лидируют университеты и научные организации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Софт берут под защиту».