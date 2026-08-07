Число заявок на регистрацию авторских прав на ПО выросло в 2,8 раза за 10 лет
Эксперты ИСИЭЗ проанализировали динамику регистрации Роспатентом программного обеспечения (ПО), баз данных и топологий интегральных микросхем. Чаще всего разработчики защищали свои права на ПО — число поданных в 2025 году заявок по сравнению с 2015-м увеличилось в 2,9 раза, до 38,6 тыс., зарегистрированных программ — в 2,8 раза, до 38,1 тыс. Среди наиболее встречающихся решений — системы автоматизированного проектирования и инженерного моделирования, решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Софт активно регистрируют в том числе госструктуры и компании с госучастием.
Устойчивая положительная динамика отмечается и в отношении баз данных: число заявок на регистрацию выросло почти вчетверо, до 6,7 тыс. единиц, а количество зарегистрированных объектов — в 3,6 раза, до 6,6 тыс. Как и ПО, почти все зарегистрированные базы данных — отечественные. Значительная часть приходится на наборы данных, накопленных в ходе медицинских и биологических исследований. В этом сегменте инфраструктуры по авторским правам лидируют университеты и научные организации.
Подробнее — в материале «Ъ» «Софт берут под защиту».
В 2025 году в Ростовской области было зарегистрировано 526 новых компаний-разработчиков программного обеспечения, что в 17 раз больше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 31 компания. В 2024 году российские разработчики направили в Роспатент свыше 40 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, что на 13% превышает показатель 2023 года и более чем на треть — данные 2022 года. В 2024 году Татарстан вошел в десятку регионов по количеству поданных заявок на регистрацию российского программного обеспечения в Роспатент, подав 1,1 тыс. заявок. Лидерами по числу заявок стали Москва (12,1 тыс.) и Санкт-Петербург (6,8 тыс.).