Софт берут под защиту

Чаще всего ИТ-разработчики стремятся закрепить авторские права на программное обеспечение, выяснили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В Роспатенте в 2025 году было зарегистрировано 38,1 тыс. программ, за десять лет их число увеличилось в 2,8 раза. Наименее распространенный объект защиты — топологии интегральных микросхем, 452 регистрации (рост втрое). Эксперты отмечают, что разрыв между этими показателями отражает огромную разницу в длительности и капиталоемкости разработки софта и железа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Эксперты ИСИЭЗ проанализировали динамику регистрации Роспатентом программного обеспечения (ПО), баз данных и топологий интегральных микросхем. Чаще всего разработчики защищали свои права на ПО — число поданных в 2025 году заявок по сравнению с 2015-м увеличилось в 2,9 раза, до 38,6 тыс., зарегистрированных программ — в 2,8 раза, до 38,1 тыс.

Среди наиболее встречающихся решений — системы автоматизированного проектирования и инженерного моделирования, решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Софт активно регистрируют в том числе госструктуры и компании с госучастием.

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Устойчивая положительная динамика отмечается и в отношении баз данных: число заявок на регистрацию выросло почти вчетверо, до 6,7 тыс. единиц, а количество зарегистрированных объектов — в 3,6 раза, до 6,6 тыс. Как и ПО, почти все зарегистрированные базы данных — отечественные. Значительная часть приходится на наборы данных, накопленных в ходе медицинских и биологических исследований. В этом сегменте инфраструктуры по авторским правам лидируют университеты и научные организации.

Меньше всего регистраций приходится на топологии интегральных микросхем. В 2025 году было подано 478 заявок на регистрацию, зарегистрировано — 452, по сравнению с 2015 годом оба показателя выросли более чем втрое. Большинство решений относится к области силовой и аналоговой электроники, сверхвысокочастотной электроники, а также к цифровым и смешанным схемам. Основной круг заявителей — специализированные микроэлектронные предприятия.

«Данные говорят об устойчивом росте активности российских разработчиков по созданию ресурсов для цифровой экономики»,— отмечает директор Центра статистики и мониторинга науки и инноваций ИСИЭЗ Екатерина Стрельцова. «ПО — массовый и быстрорастущий рынок с низким порогом входа. При этом сама регистрация в Роспатенте — процедура во многом формальная. Ведомство в большей степени проверяет соответствие заявки требованиям и не всегда оценивает работоспособность продукта. Неудивительно, что этой возможностью пользуются тысячи разработчиков ежегодно»,— говорит директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad Кирилл Гончаров. С топологиями микросхем, по его словам, все наоборот: это отрасль с колоссальным порогом входа — нужны многомиллиардные вложения в НИОКР и производство, дорогое оборудование, узкие специалисты, а от идеи до готовой топологии нередко проходят годы.

«Разрыв между количеством заявок на регистрацию ПО и топологию интегральных схем наглядно показывает разницу в длительности и капиталоемкости разных областей инженерной деятельности — разработке софта и железа»,— отмечает технический директор департамента аппаратных платформ и производства Getmobit Алексей Дударев.

По мнению Кирилла Гончарова, рост числа зарегистрированных топологий в 2025 году, скорее всего, неслучаен. «Разработка микросхемы обычно занимает два-три года, а значит, сегодняшняя статистика во многом отражает проекты, запущенные в разгар импортозамещения после 2022 года»,— говорит он. Что же касается роста регистраций ПО, то она часто нужна ИТ-компаниям просто для получения господдержки.

Венера Петрова