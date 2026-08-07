Правительство разработало параметры определения национальных ИИ-моделей

Правительство определило критерии отнесения моделей искусственного интеллекта (ИИ) к национальным — второй после суверенной категории таких моделей, закрепленных в недавно принятом законе «О развитии искусственного интеллекта». Для признания ИИ-модели национальной российскому юридическому лицу — разработчику должны принадлежать исключительные права на обучаемые параметры и архитектуру, включая конфигурационные файлы и топологию сети, исходный программный код обучения и эксплуатации модели и «конфигурацию контекстного окна».

Иные компоненты при разработке допускаются — например, open source или принадлежащие иным юридическим лицам. Такие параметры войдут в проект соответствующего постановления правительства, которое готовит Минцифры, говорит источник, знакомый с ходом обсуждения документа, и подтверждают еще два собеседника на ИТ-рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Модель поведения».