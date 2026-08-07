Модель поведения

Правительство и участники отрасли определились с параметрами национальных ИИ-моделей. Они войдут в подзаконный акт, разрабатываемый Минцифры, и будут готовы к осени 2026 года. Впрочем, 90% ИИ-компаний вряд ли смогут претендовать на такой статус — достичь с нуля большинства из установленных требований будет долго и дорого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Правительство определило критерии отнесения моделей искусственного интеллекта (ИИ) к национальным — второй после суверенной категории таких моделей, закрепленных в недавно принятом законе «О развитии искусственного интеллекта». Для признания ИИ-модели национальной российскому юридическому лицу — разработчику должны принадлежать исключительные права на обучаемые параметры и архитектуру, включая конфигурационные файлы и топологию сети, исходный программный код обучения и эксплуатации модели и «конфигурацию контекстного окна». Иные компоненты при разработке допускаются — например, open source или принадлежащие иным юридическим лицам. Такие параметры войдут в проект соответствующего постановления правительства, которое готовит Минцифры, говорит источник, знакомый с ходом обсуждения документа, и подтверждают еще два собеседника на ИТ-рынке.

Архитектура и топология сети отвечают за то, как устроена сама нейросеть, а исходный код обучения и эксплуатации определяют саму функцию нейросети, объясняет руководитель проектов «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. «Конфигурация контекстного окна» отвечает за то, какой объем текста модель может удерживать в памяти одновременно во время диалога с пользователем, говорит он. Обладая данными параметрами самостоятельно, компания может воссоздать, дообучить, исправить или запустить модель с нуля полностью, подчеркивает господин Воронин.

Кроме определения параметров национальной модели, правительство совместно с участниками отрасли обсуждает вопросы получения, приостановления и прекращения действия статуса суверенных и национальных моделей. Компании, утверждают источники “Ъ”, предлагают разделить регулирование по предоставлению данных для суверенных и национальных моделей на две самостоятельные процедуры. «Обсуждение проходит в рамках восьми рабочих групп при правительственной комиссии по развитию и внедрению ИИ, а также на площадке АНО "Цифровая экономика". Ожидаем, что подзаконные акты, подготовленные в развитие законопроекта об ИИ, будут приняты уже осенью»,— сообщил представитель аппарата профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко. «От подзаконных актов во многом будет зависеть, насколько принятые нормы окажутся применимыми на практике»,— добавляет “Ъ” генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова. В Минцифры также подтвердили “Ъ”, что вопросы регулирования ИИ находятся в обсуждении.

Достичь полной «отечественности» в таких показателях довольно сложно, сразу же можно отсечь около 90% всех российских стартапов и компаний, которые создают ИИ-продукты, настаивает Тимофей Воронин. Большинство игроков все же строят модели на открытом коде, и претендовать на статус национальной модели смогут только крупные экосистемные ИТ-гиганты. «Статус национальной модели — скорее один из инструментов для работы с госданными и крупными госконтрактами. Для бизнеса, который не претендует на этот статус, доступно создание отраслевых и узкоспециализированных моделей»,— считает директор по науке и ИИ «Группы Астра» Владимир Нелюб. В «Яндексе» и VK отказались от комментариев, в «Сбере» и Т-Банке на запрос “Ъ” не ответили.

Ника Сизова