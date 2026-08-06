Подписи для участия в думских выборах удалось собрать лишь нескольким кандидатам

Не более десятка из 83 человек, баллотировавшихся в Госдуму в порядке самовыдвижения, сумели собрать подписи для регистрации. Помимо «административных кандидатов» из Дагестана, Ставропольского края и Липецкой области это действующие депутаты Станислав Наумов и Анатолий Лисицын, а также участник СВО из Хакасии Игорь Арчимаев. Для остальных «самодвигов» подписной барьер стал непреодолимым.

Первым 4 августа был зарегистрирован выпускник президентской кадровой программы «Время героев», замминистра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов, который выдвинулся в Махачкалинском одномандатном округе. Для этого ему нужно было собрать подписи 3% избирателей — 17,2 тыс. автографов. Как ранее сообщал “Ъ”, от «Единой России» (ЕР) там идет еще один выпускник «Времени героев», Герой России Энвер Набиев, возглавляющий республиканский список ЕР. Источники “Ъ” говорят, что господин Набиев может получить «списочный» мандат, а «окружной» достанется господину Валихову.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разрежение самовыдвижения»