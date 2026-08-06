Подписи для участия в думских выборах удалось собрать лишь нескольким кандидатам
Не более десятка из 83 человек, баллотировавшихся в Госдуму в порядке самовыдвижения, сумели собрать подписи для регистрации. Помимо «административных кандидатов» из Дагестана, Ставропольского края и Липецкой области это действующие депутаты Станислав Наумов и Анатолий Лисицын, а также участник СВО из Хакасии Игорь Арчимаев. Для остальных «самодвигов» подписной барьер стал непреодолимым.
Первым 4 августа был зарегистрирован выпускник президентской кадровой программы «Время героев», замминистра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов, который выдвинулся в Махачкалинском одномандатном округе. Для этого ему нужно было собрать подписи 3% избирателей — 17,2 тыс. автографов. Как ранее сообщал “Ъ”, от «Единой России» (ЕР) там идет еще один выпускник «Времени героев», Герой России Энвер Набиев, возглавляющий республиканский список ЕР. Источники “Ъ” говорят, что господин Набиев может получить «списочный» мандат, а «окружной» достанется господину Валихову.
Подробнее — в материале «Ъ» «Разрежение самовыдвижения»
В этом году на думские выборы в качестве самовыдвиженцев заявились 83 человека, что вдвое меньше, чем в 2021 году (174), и почти вчетверо меньше, чем в 2016-м (304). Для регистрации кандидатам необходимо собрать подписи 3% избирателей, что составляет в среднем около 14,5 тысячи автографов.
Помимо зарегистрированных Станислава Наумова, Анатолия Лисицына и Игоря Арчимаева, среди «административных кандидатов», сумевших собрать подписи, упоминаются также зампред правительства Ставропольского края Илья Дроздов и вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов. Ранее господин Лисицын вышел из партии «Справедливая Россия», а Сергей Курбатов изначально планировал выдвигаться от «Единой России», но затем решил стать «депутатом для всех».
В Махачкалинском одномандатном округе зарегистрировался замминистра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов, являющийся ветераном спецоперации и участником президентской программы «Время героев». В этом же округе от «Единой России» баллотируется ещё один выпускник «Времени героев», Герой России Энвер Набиев, который занимает вторую строчку в региональной группе партийного списка, что обеспечивает ему «списочный» мандат.