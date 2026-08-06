Разрежение самовыдвижения

Не более десятка из 83 человек, баллотировавшихся в Госдуму в порядке самовыдвижения, сумели собрать подписи для регистрации. Помимо «административных кандидатов» из Дагестана, Ставропольского края и Липецкой области это действующие депутаты Станислав Наумов и Анатолий Лисицын, а также участник СВО из Хакасии Игорь Арчимаев. Для остальных «самодвигов» подписной барьер стал непреодолимым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-губернатор и действующий депутат Анатолий Лисицын стал одним из немногих допущенных на выборы самовыдвиженцев

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Экс-губернатор и действующий депутат Анатолий Лисицын стал одним из немногих допущенных на выборы самовыдвиженцев

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Первым 4 августа был зарегистрирован выпускник президентской кадровой программы «Время героев», замминистра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов, который выдвинулся в Махачкалинском одномандатном округе. Для этого ему нужно было собрать подписи 3% избирателей — 17,2 тыс. автографов. Как ранее сообщал “Ъ”, от «Единой России» (ЕР) там идет еще один выпускник «Времени героев», Герой России Энвер Набиев, возглавляющий республиканский список ЕР. Источники “Ъ” говорят, что господин Набиев может получить «списочный» мандат, а «окружной» достанется господину Валихову.

Среди других «административных кандидатов», которые не используют бренд ЕР и сумели собрать подписи,— зампред правительства Ставропольского края Илья Дроздов в Кавминводском округе. «4 августа сдали на регистрацию порядка 15,8 тыс. подписей,— рассказал он “Ъ”.— Какая-то часть была забракована комиссией, это нормально. У меня округ достаточно компактный. Кто-то меня не знал из жителей, а кто-то знал, это нормальный процесс». В Липецком округе вице-губернатор Сергей Курбатов, который изначально планировал выдвинуться от ЕР, но затем решил стать «депутатом для всех», также принес в комиссию нужное число автографов (порядка 13,2 тыс.).

6 августа кандидатом по Ярославскому округу был зарегистрирован экс-глава региона, депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Лисицын, собравший более 16 тыс. подписей. По данным источника “Ъ”, суммарный уровень брака не превысил установленный барьер. Ранее господин Лисицын вышел из партии эсеров и рассматривал возможность переизбраться от ЕР, но в итоге пошел самовыдвиженцем. От ЕР ему оппонирует депутат горсовета Рыбинска Владимир Пахарев.

Замглавы комитета Думы по экономполитике, член фракции ЛДПР Станислав Наумов собрал 16,4 тыс. подписей в Магнитогорском округе (Челябинская область), а документы подал в комиссию в последний возможный день — 5 августа. «Кто не верил, что мы сдадим,— ну, что же, пусть не верят»,— написал он в Telegram. Ранее депутат надеялся стать кандидатом от ЕР, однако партия выдвинула в округе главного специалиста ПАО ММК по профориентационной работе Владимира Дремова.

А вот другой действующий депутат, петербуржец Евгений Марченко, исключенный из ЕР в начале уходящего созыва, не смог собрать нужное количество подписей: по его словам, до минимума в 15 тыс. ему не хватило 823 автографа. В соцсетях экс-единоросс пожаловался, что горожане неохотно сообщают посторонним свои паспортные данные из-за мошенников. «Жаль, что мы немного не дожали. Не хватило буквально несколько дней»,— добавил он.

В Хакасском округе из трех «самодвигов» документы сдал только один — врач, участник СВО Игорь Арчимаев. Сделал он это 5 августа, предъявив необходимое число подписей — около 11,8 тыс. автографов. Избирком приступил к их проверке.

В этом году на думские выборы в порядке самовыдвижения заявилось всего 83 человека.

Пять лет назад их было вдвое больше — 174, а в 2016 году — 304. Аналогичным образом сокращалось количество тех, кто сумел пройти подписной барьер: десять лет назад это удалось 23 кандидатам, в 2021-м — 11.

На этот же раз, похоже, их будет меньше десятка: подавляющее большинство самовыдвиженцев, по данным избиркомов, документы просто не принесли. Например, башкирская предпринимательница Евгения Куцуева, которая во второй раз выдвинулась по Уфимскому округу, в 2021 году почти получила нужное число автографов благодаря соцсетями, но на этот раз смогла собрать лишь 1 тыс. из 16 тыс. подписей.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”