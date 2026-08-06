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Избирком зарегистрировал пятерых кандидатов на выборы губернатора Белгородской области

Избирательная комиссия Белгородской области на 157-м заседании зарегистрировала пятерых кандидатов на выборы главы региона. Об этом сообщили в избиркоме.

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Кандидаты в губернаторы Артем Зотов от «Партии пенсионеров»; Владимир Абельмазов от партии «Справедливая Россия»; Валерий Шевляков от партии КПРФ; Евгений Дремов от партии ЛДПР, Александр Шуваев от партии «Единая Россия»(в центре).

Кандидаты в губернаторы Артем Зотов от «Партии пенсионеров»; Владимир Абельмазов от партии «Справедливая Россия»; Валерий Шевляков от партии КПРФ; Евгений Дремов от партии ЛДПР, Александр Шуваев от партии «Единая Россия»(в центре).

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Избирательная комиссия Белгородской области

Избирательная комиссия Белгородской области

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Избирательная комиссия Белгородской области

Избирательная комиссия Белгородской области

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

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Кандидаты в губернаторы Артем Зотов от «Партии пенсионеров»; Владимир Абельмазов от партии «Справедливая Россия»; Валерий Шевляков от партии КПРФ; Евгений Дремов от партии ЛДПР, Александр Шуваев от партии «Единая Россия»(в центре).

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Избирательная комиссия Белгородской области

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Избирательная комиссия Белгородской области

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Помимо врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева («Единая Россия») на пост претендуют Артем Зотов («Партия пенсионеров»), Владимир Абельмазов («Справедливая Россия»), Валерий Шевляков (КПРФ) и Евгений Дремов (ЛДПР).

  • В начале июля председатель регионального отделения партии «Родина» Сергей Еськов снял свою кандидатуру почти сразу после подачи документов на выборы в избирком.

Свою регистрацию прокомментировал врио губернатора Александр Шуваев. «Для меня принципиально, чтобы выборы прошли честно, открыто и строго по закону»,— написал он в своем Telegram-канале.

  • Накануне врио встретился с президентом Владимиром Путиным. Господин Шуваев рассказал ему о текущем положении региона. Он отметил, что обстрелы региона в последние две недели усилились.

Владимир Зоркий