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Сергей Еськов снялся с выборов на пост губернатора Белгородской области

Председатель регионального отделения партии «Родина» Сергей Еськов снял свою кандидатуру с участия в выборах на должность губернатора Белгородской области. По данным областной избирательной комиссии, господин Еськов обратился с соответствующим заявлением 8 июля.

Глава белгородского отделения партии «Родина» Сергей Еськов

Глава белгородского отделения партии «Родина» Сергей Еськов

Фото: избирком Белгородской области

Глава белгородского отделения партии «Родина» Сергей Еськов

Фото: избирком Белгородской области

«Избирательная комиссия, рассмотрев поданное заявление, постановила: признать Сергея Леонидовича Еськова утратившим статус кандидата на должность Губернатора Белгородской области на выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года»,— говорится в сообщении облизбиркома.


Прием документов на выдвижение на должность белгородского губернатора уже завершен. Выдвинуты пять кандидатов:

  • Артем Зотов от «Партии пенсионеров»;
  • Валерий Шевляков от КПРФ;
  • Владимир Абельмазов от «Справедливой России»;
  • Евгений Дремов от ЛДПР;
  • Александр Шуваев от «Единой России».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 65-летний Сергей Еськов был зарегистрирован кандидатом накануне, 7 июля.

Денис Данилов