Sony выпустила обновленные постеры для 10 фильмов о Человеке-пауке

Sony Pictures выпустила обложки для 10 фильмов о Человеке-пауке. Постеры представлены в цифровых версиях картин в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает The Direct.

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Постеры выпущены для трех фильмов с Тоби Магуайром, двух с Эндрю Гарфилдом («Новый Человек-паук» и «Человек-паук: Высокое напряжение»), трех с Томом Холландом («Возвращение домой», «Вдали от дома» и «Нет пути домой»), а также двух анимационных — «Через вселенные» и «Паутина вселенных».

Обложка для нового фильма — «Человек-паук: Новый день» — пока не представлена. Картина вышла в мировой прокат 27 июля. За первые шесть дней кассовые сборы фильма превысили $1 млрд. Фильм обогнал по сборам «Историю игрушек 5» и стал самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала года.