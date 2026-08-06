Еще одного российского туриста эвакуировали вертолетом с горы в Казахстане

Спасатели МЧС Казахстана доставили вертолетом в больницу гражданина России, которому стало плохо при восхождении в Алма-Атинской области. В ведомстве сообщили, что его передали медикам у вертолетной площадки городской клинической больницы № 4.

За помощью обратилась группа, в которой были три мужчины и три женщины. По данным МЧС Казахстана, у одного из туристов появились признаки горной болезни, после чего группа связалась со спасателями через спутниковый коммуникатор. В ведомстве уточнили, что операция проходила на пике Свердловского государственного университета высотой около 4,4 тыс. м; другим участникам помощь не потребовалась.

5 августа казахстанские спасатели получили сообщение от другой группы из восьми туристов на высокогорном гидропосту «Тогузак» в Алма-Атинской области. Двум россиянам потребовалась медицинская помощь: девушка получила травму головы после падения камня, а мужчина — ушиб или перелом руки. После улучшения погоды их доставили вертолетом на площадку «Медеу», передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС и затем отвезли в больницу.