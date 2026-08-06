Двух травмированных россиян эвакуировали с горы в Казахстане

Спасатели в Казахстане эвакуировали россиян, застрявших на высоте более 3,5 тыс. м в горной местности Алма-Атинской области. Об этом сообщает МЧС страны.

Ведомство получило сообщение 5 августа от группы туристов из восьми человек, которые находились на высокогорном гидропосту «Тогузак». Двоим участникам похода требовалась медицинская помощь: 25-летняя девушка травмировала голову после падения камня, хотя была в каске, 32-летний мужчина получил ушиб или перелом руки.

Из-за сложного рельефа, густого тумана и ограничений по высоте полетов спасатели не смогли оперативно помочь пострадавшим при помощи авиации. Тогда они отправились пешим ходом по ущелью Левый Талгар и достигли гидропоста под утро. После улучшения погодных условий туристов эвакуировали вертолетом на площадку «Медеу» и передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС. После россиян доставили в больницу.