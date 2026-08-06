Трамп отверг информацию о конфликте с главой Пентагона

Информация о том, что Дональд Трамп потребовал от военного министра США Пита Хэгсета объяснить нехватку ракет, не соответствует действительности. Об этом американский президент заявил в Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп отметил заслуги главы Пентагона в операциях при захвате Николаса Мадуро и ведении боевых действий в Иране, который, по его словам, «был уничтожен». «Пит пользуется большим уважением в армии и добился огромных успехов, включая отмену политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и увеличение числа новобранцев до исторически высокого уровня»,— написал он.

О конфликте президента США и главы Пентагона сообщила The Washington Post. Дональд Трамп назвал публикацию слухом и обвинил газету в государственной измене за их «фальшивые "публикации"».