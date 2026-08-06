Южноамериканская конфедерация футбола не поддержала досрочную отставку Инфантино

Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) поддержала решение Международной федерации футбола (FIFA) отозвать идею о создании организации FIFA Forward Enterprise (FFE). При этом в континентальной структуре выразили обеспокоенность по поводу «неоднократных односторонних действий».

По данным газеты The Times, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) намерены добиться скорейшей отставки главы FIFA. Причиной послужили его планы по продаже частным инвесторам доли коммерческих прав на чемпионаты мира через FFE.

В CONMEBOL подчеркнули, что организация выступает против попыток сместить Инфантино до выборов президента FIFA в марте следующего года. Конфедерация не поддержит «любые действия или процедуры, которые игнорируют институциональные механизмы FIFA или отклоняются от них».

Однако пресс-служба CONMEBOL отметила, что руководство FIFA должно отдавать «приоритет диалогу, уважению к правилам и конструктивному обмену мнениями». «Когда эти принципы игнорируются — проигрывает футбол, и проигрываем мы все»,— сказано в сообщении.

Арнольд Кабанов