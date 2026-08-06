Южноамериканская конфедерация футбола не поддержала досрочную отставку Инфантино
Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) поддержала решение Международной федерации футбола (FIFA) отозвать идею о создании организации FIFA Forward Enterprise (FFE). При этом в континентальной структуре выразили обеспокоенность по поводу «неоднократных односторонних действий».
По данным газеты The Times, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) намерены добиться скорейшей отставки главы FIFA. Причиной послужили его планы по продаже частным инвесторам доли коммерческих прав на чемпионаты мира через FFE.
В CONMEBOL подчеркнули, что организация выступает против попыток сместить Инфантино до выборов президента FIFA в марте следующего года. Конфедерация не поддержит «любые действия или процедуры, которые игнорируют институциональные механизмы FIFA или отклоняются от них».
Однако пресс-служба CONMEBOL отметила, что руководство FIFA должно отдавать «приоритет диалогу, уважению к правилам и конструктивному обмену мнениями». «Когда эти принципы игнорируются — проигрывает футбол, и проигрываем мы все»,— сказано в сообщении.
Крупнейшие континентальные структуры, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC), добиваются скорейшей отставки президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. Причиной стало его предложение продать частным инвесторам долю коммерческих прав на чемпионаты мира через новую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE). Планировалось, что Инфантино возглавит эту организацию с годовой зарплатой $30 млн без учёта бонусов.
Проект FFE, оцениваемый в $20 млрд, вызвал острое сопротивление в футбольном сообществе. Например, старший советник президента FIFA Карлос Кордейро подал в отставку, категорически не согласившись с этой идеей, которую он назвал «попыткой заложить будущее игры». Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также призвал Инфантино уйти в отставку из-за этого «возмутительного предложения».
Из-за волны критики Джанни Инфантино отказался от проекта FFE, но это не помогло ему восстановить репутацию. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) отозвала свою поддержку его кандидатуры на переизбрание, заявив, что Инфантино «утратил доверие» как руководитель мирового футбола.