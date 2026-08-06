Александра Шуваева зарегистрировали на выборы губернатора Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев зарегистрирован на выборы главы региона. Об этом сообщила областная избирательная комиссия во «ВКонтакте».

Кроме него, на выборы зарегистрированы Валерий Шевляков (КПРФ), Евгений Дремов (ЛДПР), Владимир Абельмазов («Справедливая Россия») и Артем Зотов (Партия пенсионеров).

Председатель избиркома Игорь Лазарев сказал, что каждый кандидат проделал большую работу по сбору всех документов. «Следующий этап для них не менее важен. Кандидаты начинают активно агитировать в средствах массовой информации. У нас будут дебаты, ролики разместят во всех СМИ. Это тоже непростой путь, но он очень важен для наших избирателей»,— сказал господин Лазарев (цитата по изданию «Белпресса»).

Накануне Александр Шуваев отчитался перед президентом Владимиром Путиным о текущей ситуации в регионе. Он был назначен врио губернатора Белгородской области 13 мая этого года.

Сергей Толмачев, Воронеж