Александра Шуваева зарегистрировали на выборы губернатора Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев зарегистрирован на выборы главы региона. Об этом сообщила областная избирательная комиссия во «ВКонтакте».
Кроме него, на выборы зарегистрированы Валерий Шевляков (КПРФ), Евгений Дремов (ЛДПР), Владимир Абельмазов («Справедливая Россия») и Артем Зотов (Партия пенсионеров).
Председатель избиркома Игорь Лазарев сказал, что каждый кандидат проделал большую работу по сбору всех документов. «Следующий этап для них не менее важен. Кандидаты начинают активно агитировать в средствах массовой информации. У нас будут дебаты, ролики разместят во всех СМИ. Это тоже непростой путь, но он очень важен для наших избирателей»,— сказал господин Лазарев (цитата по изданию «Белпресса»).
Накануне Александр Шуваев отчитался перед президентом Владимиром Путиным о текущей ситуации в регионе. Он был назначен врио губернатора Белгородской области 13 мая этого года.
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев до назначения на эту должность 13 мая 2026 года с января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, курирующим взаимодействие с правоохранительными органами. До этого, в июне 2025 года, он стал участником второго потока программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным.
Господин Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области, окончил Рязанское высшее военно-десантное училище в 2002 году и Общевойсковую академию Вооруженных сил имени М. В. Фрунзе в 2015 году. Он является участником боевых действий на Северном Кавказе, вооруженного конфликта в Южной Осетии, военной операции в Сирии и на Украине, где дослужился до звания генерал-майора.
Президент Владимир Путин назначил Александра Шуваева врио главы Белгородской области 13 мая 2026 года. Ранее эту должность с ноября 2020 года занимал Вячеслав Гладков, который подал в отставку по собственному желанию в мае 2026 года.