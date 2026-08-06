European Aquatics отменила тренировку пловцов в Сене из-за качества воды

Европейская федерация водных видов спорта European Aquatics отменила назначенную на 6 августа тренировку на открытой воде. Причиной предосторожности стала полученная организацией информация о небольшом количестве нефти или топлива, обнаруженном рядом с соревновательным участком в Сене.

В European Aquatics указали, что недавние исследования воды подтверждали ее соответствие стандартам, необходимым для проведения стартов. Власти проводят очистку участка, а федерация до следующих соревнований вновь протестирует воду и назвала безопасность спортсменов своим приоритетом.

На момент принятия этого решения в дисциплинах плавания на открытой воде уже определились обладатели четырех комплектов медалей. Программа чемпионата Европы в Париже продолжится 7 августа заплывами на 3 км с выбыванием, а 8 августа состоится смешанная эстафета 41500 м; турнир проходит с 31 июля по 16 августа.