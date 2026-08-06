Дизтопливо в Европе подорожало до максимума с апреля
Средняя стоимость дизтоплива в Северо-Западной Европе (ARA) за последнюю неделю июля увеличилась на 2%, до $1,31 тыс. за тонну с учетом страховки и фрахта (CIF), подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). По данным аналитиков, цены обновили максимум с апреля. Рост котировок в ЦЦИ объясняют выпадением с мирового рынка российских поставок и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Запрет на экспорт дизтоплива для всех участников рынка, включая производителей, был введен в России 8 июля. В конце июля в правительстве сообщили, что с 1 сентября НПЗ снова будет разрешен экспорт дизельного, судового топлива и газойлей. Для остальных участников рынка запрет сохраняется до 31 января 2027 года. На этот срок установлено и эмбарго на экспорт бензина. Ограничения не затрагивают поставки по межправительственным соглашениям.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дизель утекает от покупателей»
В июле 2026 года морской экспорт российских нефтепродуктов упал на 21,85% к июню, до 1,18 млн баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем с начала ведения статистики в 2016 году. Поставки дизтоплива сократились в три раза, до 157 тыс. б/с. При этом, в июле 2026 года Россия начала импортировать нефтепродукты из Казахстана, Белоруссии и Индии, а ввоз дизтоплива из Белоруссии вырос в 1,9 раза к июню, до 149 тыс. тонн.
Запрет России на экспорт дизтоплива вступил в силу 8 июля 2026 года и не изменил баланс спроса и предложения в мире, но дал новый импульс росту цен в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В 2025 году Россия заняла второе место по поставкам дизтоплива после США, экспортировав 293,9 млн баррелей.
Турция, крупнейший покупатель российского дизтоплива, в июле 2026 года впервые с ноября 2022 года стала нетто-импортером дизтоплива из ЕС. По данным участников рынка, в конце июля резко возросла конкуренция между Средиземноморьем и Северо-Западной Европой за поставки из неевропейских стран. С ноября 2022 года Турция экспортировала в Европу собственные нефтепродукты, оставляя российское дизтопливо на внутреннем рынке.