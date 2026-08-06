Дизтопливо в Европе подорожало до максимума с апреля

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года морской экспорт российских нефтепродуктов упал на 21,85% к июню, до 1,18 млн баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем с начала ведения статистики в 2016 году. Поставки дизтоплива сократились в три раза, до 157 тыс. б/с. При этом, в июле 2026 года Россия начала импортировать нефтепродукты из Казахстана, Белоруссии и Индии, а ввоз дизтоплива из Белоруссии вырос в 1,9 раза к июню, до 149 тыс. тонн.

Запрет России на экспорт дизтоплива вступил в силу 8 июля 2026 года и не изменил баланс спроса и предложения в мире, но дал новый импульс росту цен в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В 2025 году Россия заняла второе место по поставкам дизтоплива после США, экспортировав 293,9 млн баррелей.

Турция, крупнейший покупатель российского дизтоплива, в июле 2026 года впервые с ноября 2022 года стала нетто-импортером дизтоплива из ЕС. По данным участников рынка, в конце июля резко возросла конкуренция между Средиземноморьем и Северо-Западной Европой за поставки из неевропейских стран. С ноября 2022 года Турция экспортировала в Европу собственные нефтепродукты, оставляя российское дизтопливо на внутреннем рынке.