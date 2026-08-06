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Дизель утекает от покупателей

Дизтопливо в Европе подорожало до максимума с апреля

Отсутствие российских поставок и эскалация конфликта на Ближнем Востоке привели к повышению цен на дизтопливо на европейских базисах до максимума с апреля. В июле морской экспорт нефтепродуктов из страны стал минимальным за десять лет, традиционные импортеры российского ресурса ищут альтернативы, а РФ ввезла рекордные объемы белорусского дизтоплива.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Средняя стоимость дизтоплива в Северо-Западной Европе (ARA) за последнюю неделю июля увеличилась на 2%, до $1,31 тыс. за тонну с учетом страховки и фрахта (CIF), подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). По данным аналитиков, цены обновили максимум с апреля. Рост котировок в ЦЦИ объясняют выпадением с мирового рынка российских поставок и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Запрет на экспорт дизтоплива для всех участников рынка, включая производителей, был введен в России 8 июля. В конце июля в правительстве сообщили, что с 1 сентября НПЗ снова будет разрешен экспорт дизельного, судового топлива и газойлей. Для остальных участников рынка запрет сохраняется до 31 января 2027 года. На этот срок установлено и эмбарго на экспорт бензина. Ограничения не затрагивают поставки по межправительственным соглашениям.

По предварительным данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), в июле морской экспорт российских нефтепродуктов упал на 21,85% к июню, до 1,18 млн баррелей в сутки (б/c), что стало самым низким уровнем с начала ведения аналитиками статистики в 2016 году. Поставки дизтоплива упали в три раза, до 157 тыс. б/c.

Согласно Argus, на европейском рынке наиболее острая нехватка предложения наблюдается в Средиземноморском регионе.

Турция — крупнейший покупатель российского дизтоплива, и в июле впервые с ноября 2022 года она стала нетто-импортером дизтоплива из ЕС. По данным участников рынка, которые приводит Argus, в конце июля резко возросла конкуренция за объемы между Средиземноморьем и Северо-Западной Европой за поставки из неевропейских стран. Усугубить нехватку могут перебои с судоходством в Красном море. По данным Vortexa, в конце прошлого месяца отгрузки из портов Саудовской Аравии в Красном море упали почти в шесть раз, а поставок из порта Джизан не было.

Железнодорожный экспорт дизтоплива из России, по данным ЦЦИ, с 1 по 30 июля упал на 47% от июньского уровня, до 132 тыс. тонн. Наиболее существенно — на 85%, до 14 тыс. тонн,— сократились поставки в Центральную Азию. В частности, отгрузки в Киргизию рухнули в 33 раза, до 2 тыс. тонн. Поставки в Монголию снизились на 21%, до 111 тыс. тонн.

Россия, отмечают в CAS, в условиях сокращения предложения на внутреннем рынке начала импортировать нефтепродукты из Казахстана, Белоруссии и Индии. По данным ЦЦИ, ввоз дизтоплива из Белоруссии с 1 по 30 июля вырос в 1,9 раз к июню, до 149 тыс. тонн, установив новый рекорд. Около 40% отгрузок пришлось на Северо-Запад.

Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян отмечает, что пока предпосылок для продления запрета на экспорт дизтоплива из России для производителей не наблюдается. По его словам, активная фаза уборочной кампании на юге завершается к концу июня, в центре — к концу июля. Кроме того, продолжает аналитик, правительство облегчает процесс поставки топлива аграриям в рамках соглашений между Минэнерго, Минсельхозом и топливным оператором: сделаны исключения в части антимонопольного законодательства. И ситуация с обеспечением топлива на АЗС стабилизируется, добавляет он. Наконец, говорит Давид Мартиросян, конъюнктура мирового рынка дизтоплива сегодня благоприятная.

Как может поменяться топливный рынок России

Запрет на экспорт дизтоплива для производителей, скорее всего, будет снят в установленные сроки, согласен гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, чересчур длительное эмбарго чревато рисками сокращения нефтедобычи, которая и так находится существенно ниже уровня квот ОПЕК+. Эксперт Финансового университета Игорь Юшков подчеркивает, что окончательное решение об отмене запрета будет зависеть от объемов предложения и возможных новых атак на НПЗ. Как сообщал источник “Ъ”, в июле производство дизтоплива увеличилось почти на 10%, и этот рынок вышел в профицит. Вице-премьер Александр Новак говорил, что ограничения на вывоз дизтоплива планируется снять «по мере восстановления рынка» и возможность экспорта дизтоплива важна для обеспечения полной загрузки НПЗ и предотвращения переизбытка ресурса.

Ольга Озембловская

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