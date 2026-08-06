Дизель утекает от покупателей

Отсутствие российских поставок и эскалация конфликта на Ближнем Востоке привели к повышению цен на дизтопливо на европейских базисах до максимума с апреля. В июле морской экспорт нефтепродуктов из страны стал минимальным за десять лет, традиционные импортеры российского ресурса ищут альтернативы, а РФ ввезла рекордные объемы белорусского дизтоплива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Средняя стоимость дизтоплива в Северо-Западной Европе (ARA) за последнюю неделю июля увеличилась на 2%, до $1,31 тыс. за тонну с учетом страховки и фрахта (CIF), подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). По данным аналитиков, цены обновили максимум с апреля. Рост котировок в ЦЦИ объясняют выпадением с мирового рынка российских поставок и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Запрет на экспорт дизтоплива для всех участников рынка, включая производителей, был введен в России 8 июля. В конце июля в правительстве сообщили, что с 1 сентября НПЗ снова будет разрешен экспорт дизельного, судового топлива и газойлей. Для остальных участников рынка запрет сохраняется до 31 января 2027 года. На этот срок установлено и эмбарго на экспорт бензина. Ограничения не затрагивают поставки по межправительственным соглашениям.

По предварительным данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), в июле морской экспорт российских нефтепродуктов упал на 21,85% к июню, до 1,18 млн баррелей в сутки (б/c), что стало самым низким уровнем с начала ведения аналитиками статистики в 2016 году. Поставки дизтоплива упали в три раза, до 157 тыс. б/c.

Согласно Argus, на европейском рынке наиболее острая нехватка предложения наблюдается в Средиземноморском регионе.

Турция — крупнейший покупатель российского дизтоплива, и в июле впервые с ноября 2022 года она стала нетто-импортером дизтоплива из ЕС. По данным участников рынка, которые приводит Argus, в конце июля резко возросла конкуренция за объемы между Средиземноморьем и Северо-Западной Европой за поставки из неевропейских стран. Усугубить нехватку могут перебои с судоходством в Красном море. По данным Vortexa, в конце прошлого месяца отгрузки из портов Саудовской Аравии в Красном море упали почти в шесть раз, а поставок из порта Джизан не было.

Железнодорожный экспорт дизтоплива из России, по данным ЦЦИ, с 1 по 30 июля упал на 47% от июньского уровня, до 132 тыс. тонн. Наиболее существенно — на 85%, до 14 тыс. тонн,— сократились поставки в Центральную Азию. В частности, отгрузки в Киргизию рухнули в 33 раза, до 2 тыс. тонн. Поставки в Монголию снизились на 21%, до 111 тыс. тонн.

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Россия, отмечают в CAS, в условиях сокращения предложения на внутреннем рынке начала импортировать нефтепродукты из Казахстана, Белоруссии и Индии. По данным ЦЦИ, ввоз дизтоплива из Белоруссии с 1 по 30 июля вырос в 1,9 раз к июню, до 149 тыс. тонн, установив новый рекорд. Около 40% отгрузок пришлось на Северо-Запад.

Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян отмечает, что пока предпосылок для продления запрета на экспорт дизтоплива из России для производителей не наблюдается. По его словам, активная фаза уборочной кампании на юге завершается к концу июня, в центре — к концу июля. Кроме того, продолжает аналитик, правительство облегчает процесс поставки топлива аграриям в рамках соглашений между Минэнерго, Минсельхозом и топливным оператором: сделаны исключения в части антимонопольного законодательства. И ситуация с обеспечением топлива на АЗС стабилизируется, добавляет он. Наконец, говорит Давид Мартиросян, конъюнктура мирового рынка дизтоплива сегодня благоприятная.

Запрет на экспорт дизтоплива для производителей, скорее всего, будет снят в установленные сроки, согласен гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, чересчур длительное эмбарго чревато рисками сокращения нефтедобычи, которая и так находится существенно ниже уровня квот ОПЕК+. Эксперт Финансового университета Игорь Юшков подчеркивает, что окончательное решение об отмене запрета будет зависеть от объемов предложения и возможных новых атак на НПЗ. Как сообщал источник “Ъ”, в июле производство дизтоплива увеличилось почти на 10%, и этот рынок вышел в профицит. Вице-премьер Александр Новак говорил, что ограничения на вывоз дизтоплива планируется снять «по мере восстановления рынка» и возможность экспорта дизтоплива важна для обеспечения полной загрузки НПЗ и предотвращения переизбытка ресурса.

Ольга Озембловская