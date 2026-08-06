Минтранс вносит защиту от налетов БПЛА в перечень ремонтных работ дорог

Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и на восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Принятие приказа должно обеспечить антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения, уверены в министерстве.

Минтранс опубликовал проект изменений в ведомственный приказ №402, который определяет классификацию дорожных работ. В приказ вносится поправка, согласно которой в состав работ по ремонту и содержанию будет входить «устройство, замена и восстановление конструкций (сооружений) и их элементов» для защиты дорог и инфраструктуры от «угроз совершения актов незаконного вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов». Восстановление дорог после налетов также будет включено в перечень работ по ремонту и содержанию. Документ разработан по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина.

Действующая классификация, согласно пояснениям Минтранса, не предусматривает расходы на антитеррористическую защиту дорог в составе «стандартных» дорожных работ. В результате регионы и дорожники не могут тратить бюджетные средства на установку защитных конструкций.

Подробнее — в материале «Борьбу с дронами приравняют к ремонту».