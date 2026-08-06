Минтранс вносит защиту от налетов БПЛА в перечень ремонтных работ дорог
Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и на восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Принятие приказа должно обеспечить антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения, уверены в министерстве.
Минтранс опубликовал проект изменений в ведомственный приказ №402, который определяет классификацию дорожных работ. В приказ вносится поправка, согласно которой в состав работ по ремонту и содержанию будет входить «устройство, замена и восстановление конструкций (сооружений) и их элементов» для защиты дорог и инфраструктуры от «угроз совершения актов незаконного вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов». Восстановление дорог после налетов также будет включено в перечень работ по ремонту и содержанию. Документ разработан по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина.
Действующая классификация, согласно пояснениям Минтранса, не предусматривает расходы на антитеррористическую защиту дорог в составе «стандартных» дорожных работ. В результате регионы и дорожники не могут тратить бюджетные средства на установку защитных конструкций.
Подробнее — в материале «Борьбу с дронами приравняют к ремонту».
Минтранс, по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, внёс изменения в приказ №402, чтобы регионы и владельцы автотрасс могли тратить средства на антитеррористическую защиту от беспилотных аппаратов и восстановление инфраструктуры после атак, так как ранее действующая классификация не предусматривала таких расходов. Эти изменения позволят оперативно оборудовать дороги защитой и ликвидировать последствия атак.
Практика защиты дорог от беспилотных атак уже существует: в апреле 2025 года правительство РФ утвердило постановление, прописывающее особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства с использованием беспилотников, включая средства пассивной защиты, такие как сетчатые ограждения и укрытия. Например, в апреле 2026 года в Белгородской области были установлены «противодроновые коридоры» — опоры с натянутой сеткой, а правительство ЛНР в конце июля планировало установить железобетонные укрытия вдоль дорог.
Защита дорожной инфраструктуры, которая является протяженным объектом с узловыми точками, такими как АЗС и логистические хабы, является технически сложной задачей и требует комплексных систем безопасности. Эти системы включают не только физические барьеры, но и средства обнаружения угроз, радиоэлектронной борьбы и упреждающего перехвата, что создает перспективный рынок для высокотехнологичных решений. На сегодняшний день, например, в Краснодарском крае таких защитных сооружений на дорогах нет, хотя режим «Беспилотная опасность» действовал на территории края в декабре 2025 года.