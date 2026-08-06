Борьбу с дронами приравняют к ремонту

Регионы и владельцы автотрасс смогут быстрее устанавливать защитные конструкции от налетов с воздуха на дороги, мосты и другую инфраструктуру. Для этого Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и на восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Принятие приказа должно обеспечить антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения, уверены в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Противодроновые коридоры из сеток уже применяются для защиты некоторых дорог

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Противодроновые коридоры из сеток уже применяются для защиты некоторых дорог

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минтранс опубликовал проект изменений в ведомственный приказ №402, который определяет классификацию дорожных работ. Этот документ используется при составлении смет, планировании расходов и подготовке технических заданий для подрядчиков. В приказ вносится поправка, согласно которой в состав работ по ремонту и содержанию будет входить «устройство, замена и восстановление конструкций (сооружений) и их элементов» для защиты дорог и инфраструктуры от «угроз совершения актов незаконного вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов». Восстановление дорог после налетов также будет включено в перечень работ по ремонту и содержанию. Документ разработан по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина.

Действующая классификация, согласно пояснениям Минтранса, не предусматривает расходы на антитеррористическую защиту дорог в составе «стандартных» дорожных работ. В результате регионы и дорожники не могут тратить бюджетные средства на установку защитных конструкций.

«В связи с продолжающимися террористическими актами вооруженных формирований Украины объекты транспортной инфраструктуры, включая дороги и искусственные сооружения, подвергаются атакам беспилотных летательных аппаратов, что влияет на безопасность движения и жизнь граждан»,— говорится в пояснительной записке. Чтобы оперативно оборудовать дороги защитой (конкретные меры министерство не уточняет) и ликвидировать последствия атак, необходимо внести изменения в классификацию. «Издание приказа обеспечит антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства, что положительно скажется на безопасности участников движения, сохранности сооружений и снижении рисков ущерба для субъектов предпринимательской деятельности»,— объясняет Минтранс.

Налеты беспилотников и атаки ВСУ регулярно приводят к повреждению инфраструктуры. 1 августа глава администрации Волновахского округа ДНР Константин Зинченко сообщил о частичном обрушении моста на трассе между Донецком и Мариуполем. В начале июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщал о повреждении моста на границе региона из-за ночной атаки дронов.

Практика защиты дорог от налетов с воздуха уже существует. В апреле 2025 года правительство РФ утвердило постановление, в котором прописаны «особенности защиты от актов незаконного вмешательства с использованием беспилотных аппаратов объектов транспортной инфраструктуры».

В документе упоминаются разнообразные средства пассивной защиты, такие как сетчатые ограждения, экраны, навесы, габионы и укрытия для граждан. В апреле 2026 года экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал об установке так называемых противодроновых коридоров — опор вдоль дороги, между которыми натянута сетка,— в Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах. Правительство ЛНР в конце июля сообщало о планах установить вдоль самых нагруженных региональных дорог железобетонные укрытия.

«Дорожная инфраструктура — это объекты большой протяженности с узловыми точками, требующими повышенного внимания, например АЗС, стоянки автотранспорта, логистические хабы,— пояснил “Ъ” гендиректор управляющей компании инновационного научно-технологического центра “Аэрокосмическая инновационная долина” Павел Новицкий.— С точки зрения средств защиты и противодействия речь идет не только о физических заградительных барьерах. Компонентами систем безопасности являются средства обнаружения угроз, радиоэлектронной борьбы и в ряде случаев средства упреждающего перехвата». Защита инфраструктуры имеет ряд специфических требований, отмечает он. «Поставленная задача является технически и технологически сложной,— говорит господин Новицкий.— Цель защитить дорожную инфраструктуру от угроз, в том числе БПЛА, создает перспективный рынок для высокотехнологичных решений».

В минтрансе Краснодарского края, комментируя проект, сообщили “Ъ”, что сейчас на дорогах региона нет защитных сооружений от БПЛА.

«В других субъектах имеется опыт применения защитных ограждений с использованием металлических сеток на мостовых сооружениях, которые обеспечивают защиту сооружений от критических повреждений,— отметили в министерстве.— Одной из мер по обеспечению движения транспортных средств в случае критических повреждений мостовых сооружений является устройство временных объездов с понтонной переправой». В связи с этим ведомство предлагает дополнить проект приказа нормой, позволяющей устраивать временные подъезды к такой переправе, а также обустраивать укрепленные площадки для мобильных огневых групп вблизи мостов.

Иван Буранов, Дмитрий Сотак; Анна Перова, Краснодар