Прокурором Курской области может стать Дмитрий Бурко из Чукотского АО

В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина для проведения консультаций по кандидатуре Дмитрия Бурко для назначения на должность прокурора Курской области. Об этом 13 июля сообщил сенатор Андрей Клишас. В настоящее время господин Бурко возглавляет прокуратуру Чукотского автономного округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бурко

Фото: прокуратура Чукотского АО Дмитрий Бурко

Фото: прокуратура Чукотского АО

Государственный советник юстиции 3-го класса Дмитрий Бурко родился в 1974 году. В 1999-м окончил Калининградский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1997 года. Начинал в должности помощника Балтийского транспортного прокурора Западной транспортной прокуратуры Калининградской области и до 2020-го работал на различных должностях в калининградской прокуратуре. С 2020-го по октябрь 2022-го работал заместителем прокурора города Москвы. Прокурором Чукотского АО назначен указом президента РФ от 11 октября 2022-го на пятилетний срок полномочий.

Кандидатура государственного советника юстиции 3-го класса Алексея Цуканова, в настоящее время возглавляющего курскую прокуратуру, будет рассматриваться на пост прокурора Нижегородской области. Нижегородский надзор сейчас возглавляет Михаил Должиков в статусе исполняющего обязанности.

Алексей Цуканов служит в органах прокуратуры с 1997 года. Работал следователем прокуратуры Ленинского района Пензы, прокурором Малосердобинского района Пензенской области, прокурором ЗАТО города Заречный, заместителем прокурора Пензенской области. С 2012-го занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. На должность прокурора Курской области был назначен в марте 2017 года.

Андрей Клишас уточнил, что консультации по кандидатурам пройдут в СФ 16 июля.

На прошлой неделе с новым руководителем познакомился коллектив прокуратуры Воронежской области. Сергей Филипенко ранее служил в Саратове. Представил его коллегам заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев, а приветствовал на Воронежской земле — лично губернатор Александр Гусев. Новый прокурор успел подчеркнуть, что у него уже возник ряд вопросов к отчетным показателям ведомственной статистики.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов