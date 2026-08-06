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США сообщили о беспрецедентных кибератаках на системы водоснабжения

Системы водоснабжения США, возможно, подверглись самым масштабным в истории скоординированным кибератакам: по данным федеральных ведомств, диверсии затронули как минимум 12 штатов и привели к нарушениям в работе более 150 муниципальных инженерных сооружений. Американские эксперты подозревают иранских хакеров, но не приводят каких-либо доказательств в пользу этой версии. Президент США Дональд Трамп иранское вмешательство отрицает — по его мнению, во всем виноваты губернаторы-демократы.

Проблемы с работой систем водоснабжения и очистки сточных вод в нескольких американских штатах длятся уже неделю. 6 августа СМИ сообщили, что перебои выявлены как минимум в 12 штатах, при этом эксперты не исключают, что еще не все данные доведены до ФБР и Агентства по охране окружающей среды. В наибольшей степени пострадала Миннесота, где была нарушена работа более 300 муниципальных инженерных сооружений.

В ФБР заявили, что проблемы связаны с массированными скоординированными кибератаками. Именно из-за компьютерных диверсий якобы перестали работать системы дистанционного управления узлами водоснабжения, в ряде штатов упал уровень давления в водопроводной сети, в то время как в других случились затопления. Из-за рисков проникновения неочищенных грунтовых вод в трубопровод власти рекомендовали жителям кипятить воду перед употреблением.

Подробнее — в материале «Ъ» «Много воды утекло»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Власти США годом ранее, 1 июля 2025 года, предупреждали американские компании о возможном росте кибератак со стороны хакеров, связанных с Ираном, на критически важную инфраструктуру, включая энергетический сектор и системы водоснабжения. Это предупреждение было опубликовано четырьмя госструктурами США, ответственными за кибербезопасность, вскоре после так называемой 12-дневной войны США и Израиля против Ирана.

Кибератака на штаб Дональда Трампа уже становилась предметом расследования ФБР 13 августа 2024 года по подозрению в причастности иранских хакеров, хотя представитель штаба отказался подтверждать или опровергать эту информацию. По одной из версий ФБР, хакеры могли взломать электронную почту бывшего советника Дональда Трампа, политтехнолога Роджера Стоуна.

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